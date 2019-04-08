وزارة العدل : ارتفاع طلبات تحديث الصكوك العقارية 76 %

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع ملحوظ في طلبات التحديث للصكوك العقارية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بنسبة قدرت بـ 76% منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 4 أشهر مقارنة بإجمالي الطلبات لعام 1439 البالغة أكثر من 30 ألف طلب تحديث بحسب إحصائيات الوزارة. وتبين الأرقام الصادرة أن متوسط عمليات تحديث الصكوك المكتملة سنويا يبلغ أكثر من 23 ألفا عملية لكتابات العدل في المدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة ومن المتوقع أن تصل طلبات تحديث الصكوك المكتملة بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 46 ألفا طلب.

وعدّت الوزارة هذا الارتفاع، بالقفزة النوعية في عدد طلبات التحديث للصكوك المقدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية. مشيرة إلى أنه في السابق كانت الخدمة تقدم بشكل يدوي من خلال حضور المستفيد لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم مختلف الأوراق ثم الحضور لاحقاً لاستلام الصك المحدّث. يذكر أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية أسهمت في تسريع عملية تسجيل الملكية العقارية إذ لا تستغرق الآن سوى 60 دقيقة للصكوك الإلكترونية المحدثة وتأتي هذه الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير" التي يرأسها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار التي تعمل على أكثر من 300 مبادرة لرفع تنافسية المملكة عالميا.