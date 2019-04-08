الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل السيارات والتكنولوجيا

افتتحت أسهم أوروبا على هبوط واسع النطاق اليوم عقب مكاسب قوية على مدار أسبوع، حيث أضرت بيانات التجارة الألمانية الضعيفة بشركات السيارات، ودفعت شركة البرمجيات ساب قطاع التكنولوجيا للهبوط بعدما أعلنت عن مغادرة مسؤول آخر من الإدارة العليا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.13 بالمئة بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 0.3 بالمئة ليوقف اتجاها صعوديا دام لسبعة أيام كان الأطول منذ أكتوبر 2017.

وأظهرت البيانات اليوم تراجع الصادرات والواردات في ألمانيا أكثر من المتوقع في فبراير، في أحدث مؤشر علي أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل نموا أضعف في الربع الأول من السنة.

وسجلت أسهم السيارات أداء أضعف من السوق بعد أن ارتفعت نحو سبعة بالمئة الأسبوع الماضي.

وكان سهم ساب الأكثر تأثيرا على ستوكس 600 بخسائر 1.5 بالمئة بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الأوروبية الأعلى قيمة إن رئيس مجموعة الحوسبة السحابية لديها قد استقال، في أحدث رحيل ضمن سلسلة مغادرات رفيعة المستوى.