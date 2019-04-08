بـ73 بيضة..علماء يلتقطون أفعى قد تكون الأكبر في العالم

الثعبان البورمي هو إحدى أكبر الثعابين في العالم، واكتشف العلماء أفعى في منتزه فلوريدا ايفرجليدز، بلغ طولها أكثر من 5 أمتار، ووزنها أكثر من 45 كليوغراماً، وتحتوي على 73 بيضة في مرحلة النمو بحسب سي إن إن .

ويتُعد الأفعى الأكبر في العالم التي تمت إزالتها من محمية بيبرس سايبرس الوطنية، في غرب المستنقعات في ميامي في جنوب فلوريدا، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة على صفحة "فيسبوك" التابعة للمحافظة.

وتُظهر الصورة التي نُشرت على "فيسبوك" فريقاً مكوناً من 4 باحثين، وهم يحملون الأفعى العملاقة.

وبينما عُثر على ثعابين من جميع الأحجام في ايفرجليدز، فإن غالبيتها يبلغ طولها بين 6 و10 أقدام. أما الأفعى الأكبر، فبلغ طولها أكثر من 5 أمتار، فيما وصل وزنها إلى أكثر من 45 كيلوغراماً، وفقاً للجنة حماية الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح البيان أن "استخدام الثعابين الذكرية مع أجهزة الإرسال اللاسلكية، سمح للفريق بتتبع الذكور لتحديد مواقع الإناث المتكاثرة".

ويُذكر، أن الثعبان البورمي موطنه الأصلي في جنوب شرق آسيا، ولكن في العقود الأخيرة أصبحت الثعابين الكبيرة تشكل تهديداً في فلوريدا. وتُعتبر إيفرغلايد بمثابة منطقة شاسعة ذات مناخ استوائي مثالي لإختباء الثعابين وتكاثرها.

ويقدّر مسؤولو الحياة البرية في الولاية أن هناك ما يصل إلى 100 ألف ثعبان، تعيش في المستنقعات الشاسعة خارج ميامي. وتشكل الثعابين تهديدات كبيرة على الحياة البرية الأصلية.

وبهدف السيطرة على تكاثر الثعابين، تُنظم فلوريدا مسابقات تشجع الصيادين على إزالة أكبر عدد ممكن منها.

وبدأت الثعابين في الظهور في إيفرجليدز في مرحلة الثمانينيات، أما بسبب هجرة أصحابها لها عندما أصبحت كبيرة للغاية، أو أنها قد تكون هربت من منشأة دُمرت خلال إعصار أندرو في العام 1992.