الرئيس اليوناني: «روائع المملكة» صوت الرياض المدوي في أثينا

قال الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، إن معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة عبر العصور" الذي تستضيفه العاصمة اليونانية، يحمل صوت المملكة، الذي يدوي في أثينا، التي كانت تمثل أصل وأساس الحضارة الأوروبية.

وأضاف خلال زيارته المعرض، الذي يقام حاليا في متحف بيناكي في أثينا، أن العالم بحاجة ماسة إلى مثل هذا التواصل الحضاري في هذه الفترة على وجه الخصوص حتى نتمكن من الحفاظ على السلام ومقوماته في هذا العالم، وكي يتم التعاون بين البلاد يجب أن يكون هناك إدراك للآخر وتفهم لحضارته.

ودعا الرئيس اليوناني كل من لم يزر المعرض أن يزوره، مؤكدا الارتباط الوثيق بين الحضارة في المملكة واليونان، معتبرا أن هذا برهان على التواصل بين الحضارتين منذ أقدم الأزمان، مضيفا "لهذا السبب آثرت أن آتي بنفسي لرؤية هذه القطع الأثرية النادرة".

وأبدى الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس إعجابه بمقتنيات المعرض التي تعبر عن تاريخ حضارة عظيمة ووشائج ثقافية بارزة بحسب وصفه. وتحدث عن زيارته للمتحف الوطني في الرياض خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة، ورؤيته المعنى الحقيقي للحضارة العربية، وإدراكه لمعنى التعايش السلمي بين الحضارات.

يذكر أن متحف بيناكي الجديد في أثينا باليونان، يستضيف المحطة الـ16 من معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة عبر العصور"، خلال الفترة من 20 مارس الماضي ويستمر لثلاثة أشهر، وتعرض فيه 466 قطعة تعكس جانبا من الأنماط المعيشية في الحضارات المشتركة ضمن الجزيرة العربية.