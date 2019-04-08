تحديد مستوى العنف في السينما عبر الذكاء الاصطناعي

ابتكر فريق بحثي في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي، تمكنه من تقييم مستوى العنف في سيناريوهات الأفلام السينمائية، ما يساعد المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو على تحديد درجة تصنيف الأعمال السينمائية التي يقدمونها في المستقبل.

وتعد هذه التقنية التي طورها باحثون في مختبر "تحليل الإشارات والتفسيرات" التابع لكلية الهندسة في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية أول دراسة من نوعها تستخدم تقنيات تفسير اللغة في تحديد درجات العنف في سيناريوهات الأعمال السينمائية.

بحسب "الألمانية"، فإن هذه المنظومة الجديدة تعتمد على قاعدة بيانات تحتوي على 732 من الأفلام السينمائية المعروفة، التي تتضمن محتوى يتسم بالعنف. وبناء على هذه البيانات، صنع الباحثون نموذجا للتعلم الاصطناعي يحتوي على شبكة عصبية يمكنها من إجراء عملية تقييم بناء على البيانات المتاحة لديها.

وتقوم منظومة الذكاء الاصطناعي بتقييم اللغة في الحوار والسيناريو المعروض عليها، كما ترصد أي أوجه تشابه بين السيناريو الجديد، والأعمال المسجلة لديها على قاعدة البيانات من حيث اختيار الكلمات والانعكاسات النفسية التي تعبر عنها عبارات الفيلم.

ويقول الباحث شريكان نارايانان الذي شارك في تطوير المنظومة، "في العادة، عندما يبحث الناس عن مشاهد العنف في المواد الإعلامية، فإنهم يبحثون عن الطلقات النارية، ومطاردات السيارات أو الحوادث، ومشاهد القتال والشجار، لكن اللغة هي أكثر دقة، وبالتالي فإن منظومة الذكاء الاصطناعي تستطيع رصد العنف في سياق المشهد الدرامي، وليس فقط اعتمادا على معاني الألفاظ أو اختياراتها".