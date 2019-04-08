جامعة أم القرى تدفع بـ 10200 طالبة إلى سوق العمل

عبر عدد من الطالبات المتفوقات من خريجات الدفعة الـ67 لطالبات جامعة أم القرى عن سعادتهن بتفوقهن وجاهزيتهن لخدمة الوطن من خلال التحاقهن بركب من سبقهن في سوق العمل كل حسب تخصصها، مؤكدات أنهن في هذا اليوم يقطفن ثمار تعب وجهد سنوات، دون أن يتناسين من وقف معهن في رحلة تحصيلهن العلمي من أولياء أمورهن ومعلماتهن والبيئة المثالية في الجامعة.

وكانت جامعة أم القرى قد احتفلت بتخريج طالبات الدفعة الـ67 تحت رعاية الدكتورة سارة بنت عمر الخولي وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات مساء الجمعة في قاعة الملك سعود بمقر الجامعة في العابدية، حيث دفعت الجامعة بـ10200 طالبة لسوق العمل منهن 500 طالبة في مرحلتي الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي في التربية.

وأشارت نجود العنقري بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان إلى أسباب تفوقها بالقول "أعشق مساعدة الناس، فنحن لم نخلق عبثا، ولكل منا أحلام يريد أن يراها تلامس واقعه ولا مفر من بذل التضحيات لأجلها".

وعن أبرز القصص، التي مرت بها خلال رحلة تحصيلها العلمي قالت: "لا أستطيع محو ذكرى دخولي (غرفة التشريح) في أول يوم لي في الكليات الصحية، فلم أستطع نسيان رائحة المكان ولا التغاضي عما شهدته عيناي وقتها، إلا أنه لولا مروري بذلك الموقف لما تجلدت روحي وتصلبت لتحمل الأوقات الصعبة".

وتؤكد الدكتورة إيمان العصيمي الحاصلة على درجة الدكتوراه، التي تعمل أستاذة مساعدة في الحضارة الإسلامية بقسم التاريخ أن كل إنجاز عظيم كان في البداية حلما.

ولفتت العصيمي إلى أن ما تميزت به قصة كفاحها ونجاحها هي الدروس، التي تعلمت من خلالها أن الحياة قطار عابر يمر في عديد من المحطات، وكل عثرة فيها كانت درسا لمستقبل أجمل صقل شخصيتها بالتجارب التي مرت بها.