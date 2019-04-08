«اسمعني» .. مبادرة تدعم إبداعات ذوي الإعاقة من فئة الصم

استضافت العاصمة الرياض مبادرة "اسمعني 2"، ضمن فعاليات أسبوع الأصم العربي 44، في خطوة لدعم المواهب وأصحاب الأعمال من فئة الصم وضعاف السمع.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من المؤسسات والهيئات والجامعات إضافة إلى المواهب وأصحاب الأعمال من فئة الصم وضعاف السمع، وانقسمت الفعالية إلى قسمين؛ الأول المعرض الخارجي الذي استعرض أبرز الأعمال من المواهب المتميزة في مجالاتها المتعددة، والآخر تضمن فعاليات المسرح من محاضرات وبرامج تدريبية للغة الإشارة، وعرض لقصص نجاح أسر دعمت أبناءها من فئة الإعاقة السمعية.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها في فعاليات المبادرة في الرياض البارحة، عددا من المواهب من فئة الصم من الشباب والنساء، يعرضون منتجاتهم المتنوعة سواء كانت تقنية أو حرفية، إضافة إلى تفاعل زوار المبادرة مع ما يطرحه هؤلاء الموهوبون والمبدعون.

وقالت الأميرة تهاني بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز، إن المبادرة شملت مشاركة عدد أكبر من الشركات والمؤسسات والمواهب من فئة الصم، مشيرة إلى أن من أهم أهدافها دعم المواهب وأصحاب الأعمال من فئة الصم وضعاف السمع إضافة إلى إيجاد فرص التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لدعمهم وتمكينهم وظيفيا وإتاحة الفرصة لإكمال تعليمهم الجامعي بكل يسر وسهولة، ما يسهل عملية دمجهم بشكل تام مع أقرانهم السامعين.