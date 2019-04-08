أمير المدينة المنورة يجتمع مع وزير الخدمة المدنية

عقد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اجتماعا مع سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية والوفد المرافق له بحضور عدد من مسؤولي إمارة المنطقة؛ للتعريف باللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية.
وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن الاجتماع يأتي ضمن التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية، منوها بأهمية مثل هذه الاجتماعات في تذليل الصعوبات وتوضيح الأهداف والمهام المشتركة بين الجهات.
وعبر عن شكره لوزير الخدمة المدنية والوفد المرافق له على ما قدموه من شرح مفصل عن اللائحة الجديدة للموارد البشرية، وما احتوته من محفزات تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية.
واستعرض وزير الخدمة المدنية خلال الاجتماع لائحة الموارد البشرية في صيغتها الجديدة، مبينا أنها جاءت محصلة نهائية لعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية.
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