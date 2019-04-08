إلى رؤساء الأندية المكلفين: الإدارات تُنتخب

أبلغت الهيئة العامة للرياضة، رؤساء الأندية المكلفين من قبلها خلال الموسم الحالي، بعدم تمديد قرارات التكليف إلى الموسم المقبل، مشددة على تطبيق نظام الانتخابات في اختيار مجالس الإدارات في جميع الأندية التي لا يديرها مجلس منتخب.

وتضم قائمة الأندية التي تمتلك إدارت مكلفة وغير منتخبة كلا من: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، الرائد، القادسية، الوحدة، الباطن، والفتح، فيما تشمل قائمة الأندية بادارات منتخبة كلا من: الاتفاق، الحزم، التعاون، أُحد، الفيحاء، الفيصلي.

وخلال الاجتماع الذي عقدته رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أمس في الخبر، تم التأمين على أن وجود الإدارات المكلّفة من شأنه أن يتسبّب في غياب الاستقرار المالي، صعوبة تطبيق نظام مالي صارم يخضع للمحاسبة من قبل الجمعيات العمومية في الأندية، التي تعد صاحبة الحق الأصيل في المحاسبة ومراجعة أوجه الصرف.

وأكدت الرابطة أن الموسم المقبل ستتلقى الأندية، دعما ماليا من عائدات النقل التلفزيوني والرعاة، مشيرة إلى أن الوضع المادي سيكون أفضل، ومَن يرغب مِن الرؤساء الحاليين في الاستمرار، فعليه تجهيز ملفه الانتخابي.

من جهة أخرى، تداول المجتمعون خيار زيادة عدد الأندية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أشارت رابطة الأندية إلى صعوبة اتخاذ القرار بسبب أمور تنظيمية ومالية، فيما عارض بعض المجتمعين اتخاذ قرار الزيادة في الوقت الحالي لانتفاء العدالة بين الفرق، وأن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ قبل بداية الموسم ويطبق في الذي يليه.