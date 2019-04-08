مسلي: الأصوات العالية نجاح للاجتماع

فيما امتد اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأربع ساعات، وتعالت من خلاله الأصوات، أكد مسلي المعمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنها أمر طبيعي لنجاح الاجتماع، مشيرا إلى تأجيل النقاش لموضوع زيادة عدد الأندية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى نهاية الموسم أو الإبقاء على العدد نفسه، وقال "تم عمل توصيات بهذا الشأن ولن يبت في هذا الموضوع إلا في نهاية الموسم، حيث تحتاج تلك الأمور إلى دراسة مستفيضة من دراسة البنية التحتية وموافقة هيئة الرياضة التي تدعم ونحن نحتاج إلى قرار يدعم الأندية".

وعن موضوع زيادة اللاعبين الأجانب، قال "تم اختيار لجنة فنية بذات العلاقة ولن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد النتائج التي ستتم دراستها"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على صيغة مثالية للنقل التلفزيوني الفترة المقبلة حيث تم اطلاع أعضاء المجلس كافة بهذا الخصوص لتكون هذه الصيغة واضحة للجميع، مؤكدا أن عقد الاتصالات ما زال جاريا.

وبخصوص مشاركة المحرق البحريني الموسم المقبل، قال "إقرار مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي الموسم المقبل سيتم دراسته، ويجب أن يشمل تغيرات في النظام الأساسي كما هو الحال لأي قرار بمثل هذا الحجم".

وحول زيادة عدد أندية دوري الدرجة الأولى وتقسيم الدوري إلى مجموعتين، قال "هذا الموضوع قيد الدراسة، وهناك لجنة تقييم لهذا الموضوع في أندية الممتاز أو الأولى، ونحن إلى الآن لم نبت في الموضوع إلا بعد الدراسة كاملة"، مؤكدا أن المقترحات حول آلية الصعود والهبوط، وزيادة عدد الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ما زالت تحت الدراسة.

وعن مطالب أندية الأولى المادية، قال "الكل يعرف أن الدعم يعد حكوميا وهناك آلية لصرف المبالغ، حيث كان ربع سنوي أو كل شهرين أو حسب ما يحدد، ونحن لم نمنح الأندية المبلغ الذي وصل إلى خمسة ملايين، ولو أعطيناهم المبالغ كاملة فلن يمضي سوى عدة أشهر ومن ثم تعود المطالب، ولكن عملنا طريقة، والرواتب لم تتأخر سوى شهر أو شهرين".