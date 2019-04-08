رودريجيز .. قد لا يلحق بالنصر

فيما يسابق الجهاز الطبي في نادي الاتحاد الزمن من أجل تجهيز اللاعب جاري رودريجيز من الرأس الأخضر من الإصابة التي يعانيها بتكثيف الجرعات العلاجية والتأهيلية، يعيش المدرب التشيلي لويس سييرا مخاوف ألا تنجح المساعي الطبية في إلحاقه بمباراة النصر السبت المقبل في الجولة الـ27 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
تواصل غياب جاري عن التدريبات الجماعية، واستمرار وجوده في عيادة النادي للتعافي من إصابة الفخذ التي تعرض لها الأسبوع الماضي، وحرمته المشاركة أمام الباطن 4 / 3 في الجولة الماضية، أصاب سييرا بالقلق في أن يفقد اللاعب في هذه المباراة المهمة، ولا سيما أن التقارير الطبية الأولية تشير إلى حاجته إلى أكثر من أسبوع آخر للعودة للتدريبات.
وكان الاتحاد قد واصل تدريباته أمس استعدادا للقاء لوكومتيف الأوزبكي غدا في الجولة الثالثة في دوري مجموعات أبطال آسيا.
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