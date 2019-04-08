تحفيز الخصوم .. لا يخالف «النزاهة»

مع اقتراب حسم لقب أي نسخة من مسابقات الدوري السعودي للمحترفين أو تحديد الفرق الهابطة للدرجة الأقل تظهر مكافآت من أندية منافسة تسلم للخصوم الغرض منها تعطيل أحد المنافسين لمصلحة فرق أخرى، حيث ظهرت قبل الجولات الأخيرة لحسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مكافآت لفرق مصدرها شرفيون ورجال أعمال، اشتعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي منهم من يراها طبيعية وآخرون يرونها تدخل ضمن موضوع التلاعب في المباريات، إلا أن القانونيين يرون أنها لا مانع منها.

واتفق المحاميان التونسي علي عباس، والإماراتي صالح العبيدلي على أن مكافآت التحفيز التي تدفع من أندية لأندية أخرى لتلعب بكامل قوتها بغرض تعطيل الخصوم لا تخالف مبادئ وأنظمة النزاهة في كرة القدم ولا لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي "فيفا".

وشدد علي عباس الخبير المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس" على أنه مع هذه المكافآت كونه يرى أنها تمنح المسابقات والبطولات قوة إضافية وحماسا لآخر نفس فيها، وقال: "عندما ينحصر اللقب بين فريقين ويتقلص صراع الهبوط والصعود لعدد قليل من الفرق تبقى فرق لتأدية الواجب والبحث عن تحسين مراكز، وجود دوافع جديدة وهي المكافآت المالية يثري الحماس حتى آخر مباراة في الدوري".

وأضاف: "المكافآت التحفيزية موجودة في أغلب دوريات العالم، في الدوري الإسباني تعلن بشكل علني خاصة من ناديي ريال مدريد وبرشلونة وكل وكالات العالم وصحفها تتناقلها وتنشرها ولم يسبق أن منعت من أي جهة رياضية قانونية أو فنية".

وأوضح عباس أن المكافآت التي تدفع لفرق منافسة بغرض التساهل أو عدم إشراك اللاعبين وخلافه هي المشكلة، وقال: "هذه تدخل موضوع التلاعب في نتائج المباريات ويترتب عليها فتح تحقيق وإصدار عقوبات".

في المقابل، يرى العبيدلي المحكم الرياضي في محكمة التحكيم الرياضي "كاس" أن هذه المكافآت حتى لو كانت مسموحا بها أنها غير جيدة في المنافسات، وقال: "قد تدخل المسابقة والبطولة في مواضيع التلاعب والنزاهة وتفتح أبوابا لا يحمد عقباها، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة عليها ومعرفة مصدرها".

وبين المحامي الإماراتي أن المكافآت حينما تخرج من رجل أعمال وعضو شرف حتى مشجع ليس لهم أي منصب رسمي في النادي أراها عادية، لا تستطيع أي جهة منعها أو حتى معاقبة ذاك الشخص حتى لو أعلنها بشكل علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المشكلة أن تخرج من ميزانية ناد منافس، هذه غير جيدة، قد تجرنا لمواضيع أخرى وتفتح أبوابا نحن في غنى عنها".