"منظمة التجارة": الإعانات الحكومية تقود قاطرة الصيد المفرط

تقول منظمة التجارة العالمية إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدم مليارات الدولارات، وفي بعض الحسابات عشرات المليارات، من الإعانات المالية لقطاع مصائد الأسماك.

وتشمل هذه الإعانات إعانات لرأس المال وتكاليف التشغيل، التي تعتبرها منظمة التجارة بأنها القاطرة التي تقود الإفراط في القدرة على الصيد وبالتالي الصيد المفرط.

وعلى هذا الأساس، أطلقت منظمة التجارة في 2001 مفاوضات بشأن إعانات مصائد الأسماك، أسندت إليها ولاية "توضيح وتحسين" الضوابط القائمة للمنظمة بشأن إعانات مصائد الأسماك.

وتم وضع تفاصيل هذه الولاية خلال مؤتمر هونج كونج الوزاري عام 2005، بما في ذلك الدعوة إلى حظر أشكال معينة من إعانات مصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في الصيد.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة أن نحو 90 في المائة من الثروة السمكية في العالم إما مستغل استغلالا كاملا (58 في المائة) أو استغلالا مفرطا (31 في المائة).

ونشطت المفاوضات بشكل خاص خلال الفترة 2005-2011، ثم دخلت مرحلة التوقف حتى أواخر 2016.

وفي الآونة الأخيرة، وتحديدا في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة في بوينس آيرس 2017، قرر الوزراء وضع برنامج عمل لاختتام المفاوضات بهدف اعتماد اتفاق في المؤتمر الوزاري نهاية 2019 حول إعانات مصائد الأسماك، يضمن توفير استدامة لمخزون الأسماك العالمي.

ومنذ اجتماع بوينس آيريس، بدأ تقديم سلسلة من المقترحات الجديدة من أعضاء منظمة التجارة خاصة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا، والأرجنتين، وإندونيسيا، والنرويج، ومجموعة الدول الإفريقية والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ومجموعة الدول الأقل نموا، والصين، والهند، والفلبين.

وناقش أعضاء منظمة التجارة الجمعة الماضي، مقترحات لوضع حد أقصى للإعانات المتعلقة بمصائد الأسماك إلى جانب نهج أخرى للحد من الدعم المفرط لصناعه الصيد.

وفي هذه الاجتماعات، التي تعتبر عمليا الأولى منذ 2017، تم تناول أربعة مشاريع نصوص من خمسة أعضاء للمضي قدما بالمفاوضات قبل كانون الأول (ديسمبر) المقبل الذي يسعى لاختتام المحادثات بنجاح.

وناقش الأعضاء إقتراحا مشتركا قدمته الولايات المتحدة وأستراليا لاجراء مفاوضات بشأن وضع سقوف خاصة بأعضاء المنظمة تتعلق بإعانات مصائد الأسماك يعرب عنها بالقيمة النقدية.

وبالنسبة لـ "اللاعبين الأكبر حجما" - أحد مصطلحات منظمة التجارة المتداولة في الاجتماعات للإشارة إلى الاقتصادات الكبرى -، يتم أخذ التزامات منهم بتخفيض إعانات مصائد الأسماك على مر الزمن.

وناقش الأعضاء أيضا مشروع نص قدمته الفلبين، بشأن سقوف الإعانات، ونص منقح لأستراليا بشأن حظر إعانات الصيد التي تؤثر سلبا في الأرصدة العالمية للأسماك، ومشروع نص قدمته الهند الذي يقترح إدراج إعانات الوقود، التي لا تخصص على وجه التحديد الصناعات المدعومة، في نطاق المحظورات.

وعلى غرار مجموعات الاجتماعات السابقة، تمحورت المناقشات التي تم فتحها لجميع الأعضاء حول أربعة مجالات هي، صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛ والصيد في الأرصدة السمكية التي تم الاصطياد فيها بشكل مفرط؛ وثالثا، الصيد المفرط، والإفراط في قدرة الأسطول على الصيد، والإعانات المعززة للقدرات؛ وأخيرا، مسائل شاملة لعدة قطاعات مثل تسوية المنازعات، والشفافية، ومتطلبات الإخطار، والمعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية وأقل البلدان نموا.

وأخذت النقطة الأخيرة حيزا واسعا من البحث نظرا للدور الحاسم الذي يؤديه قطاع مصائد الأسماك لعديد من الدول النامية والأقل نموا.

وتهدف جميع هذه المقترحات إلى تحقيق نتائج ملزمة يعتمدها المؤتمر الوزاري في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ودعا رئيس فريق التفاوض، السفير روبرتو زاباتا باراداس (المكسيك) الأعضاء إلى التماس حلول توفيقية في هذه المرحلة من المفاوضات.

وأشار إلى أن المقترحات الأمريكية - الأسترالية والفلبينية تعتمد على تقديم معلومات من الأعضاء حول برامج الدعم الخاصة بهم كأساس لفترات السداد المقترحة.

ودعا الأعضاء أيضا إلى الالتزام بقرارات الاجتماع الوزاري في بوينس آيرس 2017 للوفاء بالتزامات الشفافية التي تشمل إخطار المنظمة ببرامج الإعانات بحلول 30 حزيران (يونيو) هذا العام، وستعقد المجموعة التالية من اجتماعات مصائد الأسماك بين 6 و 10 أيار (مايو).