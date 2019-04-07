3.099 تريليون دولار احتياطي النقد الأجنبي في الصين

قفزت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال آذار (مارس)، مسجلة صعودا لخمسة أشهر متتالية، مع تنامي التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما طغى على تأثير المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم أن احتياطيات الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت بنحو تسعة مليارات دولار في آذار (مارس) إلى 3.099 تريليون دولار.

وهبطت العملة الصينية اليوان 5.3 في المائة مقابل الدولار العام الماضي، في ظل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

لكن اليوان تعافى بما يزيد على 2 في المائة منذ بداية 2019، بفضل آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.

وفي آذار (مارس)، تراجع اليوان 0.3 في المائة مقابل الدولار نظرا لقوة العملة الأمريكية، التي ارتفعت 1 في المائة مقابل سلة من عملات رئيسية.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب قليلا إلى 78.525 مليار دولار من 79.498 مليار دولار في نهاية شباط (فبراير).

إلى ذلك، شهدت شركات الإنترنت في الصين زيادة في أرباحها المجمعة بواقع 10 في المائة مسجلة 149.8 مليار يوان (22.34 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من العام.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن وتيرة النمو تراجعت بواقع 10.4 نقطة مئوية عن ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت أرباح شركات الإنترنت التي تتابع الوزارة بياناتها.

وأنفقت الشركات 6.06 مليار يوان على البحوث والتطوير، بزيادة 11.5 في المائة على أساس سنوي.

وشهدت الشركات في شرقي الصين زيادة في العائدات بنسبة 9.5 في المائة مسجلة 117.6 مليار يوان، فيما حققت شركات الإنترنت في وسط وغربي الصين نموا بالعائدات بلغ 19.4 في المائة و18.6 في المائة على الترتيب.

في سياق آخر، تراجعت أرباح قطاع صناعة الصلب في الصين خلال أول شهرين من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح أن قطاع الصلب سجل أرباحا تبلغ 29.6 مليار يوان (نحو 4.4 مليار دولار) خلال شهري كانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير) الماضيين، فيما يعد تراجعا 49.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات الصلب 12.9 في المائة لتصل إلى 10.7 مليون طن، في حين انخفضت الواردات 9.9 في المائة لتصل إلى مليوني طن.