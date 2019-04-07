مؤسسة النقد تلغي ترخيص شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده للصرافة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن المؤسسة لمزاولة أعمال الصرافة وتحويل النقد. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان أن قرار الإلغاء جاء بناء على كتاب الشركة المؤرخ في 24/07/1440 المتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء في الشركة على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.

وتدعو المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة تأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت (www.samacares.sa) أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).

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