الخرطوم : انقطاع كامل للكهرباء في جميع أنحاء السودان

أعلن مركز التحكم القومي في السودان اليوم الأحد حدوث إطفاء كامل للشبكة الرئيسة للكهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء في عموم البلاد. وقال مركز التحكم في تعميم اليوم الأحد إن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات المختلفة وتغذية الشبكة لإعادة الكهرباء تدريجيا. وتعد تلك المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي يحدث فيها إطفاء عام لشبكة الكهرباء.
منوعات
- موز "النقاط السوداء".. ماذا يفعل بالجسم؟
- عنصر غذائي تجنب تناوله على الإفطار إذا كنت تريد فقدان الوزن
- فيتامين "د" قد يسبب بطء رد فعل الإنسان
- خبراء يكتشفون مادة "مسرطنة" في البطاطس المقلية
- دراسة: البيض يهدد مستهلكيه بالإصابة بأمراض القلب
- شاب تايواني يفقد السمع بعد تركه سماعة الموسيقى في أذنه أثناء النوم
- أبل تمنح جائزة لشاب اكتشف ثغرة في فيس تايم
- دراسة عن القهوة تكشف عن فوائدها الصحية
- عالم بريطاني يحل معادلة رياضية حيرت العلماء 64 عاما
- مطار فرانكفورت يضبط 20 كيلو من الفقع بقيمة 34 ألف دولار
أضف تعليق