الخرطوم : انقطاع كامل للكهرباء في جميع أنحاء السودان

أعلن مركز التحكم القومي في السودان اليوم الأحد حدوث إطفاء كامل للشبكة الرئيسة للكهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء في عموم البلاد. وقال مركز التحكم في تعميم اليوم الأحد إن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات المختلفة وتغذية الشبكة لإعادة الكهرباء تدريجيا. وتعد تلك المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي يحدث فيها إطفاء عام لشبكة الكهرباء.