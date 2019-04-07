"لتبقى" : اختيار سعة المكيف المناسبة لحجم الغرفة يسهم في توفير استهلاك الكهرباء

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضمن حملته التوعوية (#تراها_سهلة) عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:

1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.