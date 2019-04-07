"تداول" تسلط الضوء على أهم التغيرات في السوق المالية خلال "ملتقى الإدراج في السوق المالية"

نظمت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع غرفة القصيم اليوم "ملتقى الإدراج في السوق المالية" بحضور محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية والمهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لتداول وعبدالعزيز الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم.

وتضمن الملتقى جلسة نقاش مفتوحة مع رئيس مجلس الهيئة والمدير التنفيذي لتداول حول دور السوق المالية في دعم اقتصاد المملكة وتوفير بيئة ملائمة للشركات للوصول إلى مصادر التمويل الاستراتيجي على المدى الطويل لدعم نمو الأعمال وفرص السوق المالية والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية لدعم الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة. وجرى خلال الملتقى مناقشة أحدث التطورات والتغييرات الجوهرية التي أطلقتها تداول مع هيئة السوق المالية بشكل عام وتحديدا التغييرات على نمو السوق الموازية التي تأتي ضمن خطط تداول الاستراتيجية لتطوير نمو السوق الموازية وتلبية لتوقعات جميع المتعاملين في هذه السوق.