سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 9011 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضا 52 نقطة ليقفل عند مستوى 9011 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما أغلقت أسهم 102 شركات على تراجع.

وكانت أسهم أكسا والمتحدة والإعادة الأكثر ارتفاعا أما أسهم الأبحاث والتسويق وينساب والكابلات الأكثر انخفاضا. فيما كانت أسهم الخضري والراجحي ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية وأسهم الراجحي وسابك والإنماء الأكثر نشاطا بالقيمة.