"عناية" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 45 مليون ريال أي 15 % من رأس المال

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 45.695 مليون ريال أي ما نسبته 15.23% من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال وذلك بسبب زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال خلال يناير 2019.