أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 45.695 مليون ريال أي ما نسبته 15.23% من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال وذلك بسبب زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال خلال يناير 2019.
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- "عناية" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 45 مليون ريال أي 15 % من رأس المال
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