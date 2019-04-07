هيئة الاتصالات تعلن مرئيات العموم لتحديث تنظيمات وتراخيص قطاع الاتصالات في المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طلبها لمرئيات العموم، في مجال تطوير تنظيمات وتراخيص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. وبينت الهيئة أنها أجرت دراسة تفصيلية للبيئة التنظيمية الحالية في ضوء التطورات الحالية والتوقعات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تطوير البيئة التنظيمية لتواكب أفضل الممارسات العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة تحرير القطاع ومستوى التنافسية فيه. ودعت الهيئة الجميع للاطلاع على وثائق المرئيات في موقع الهيئة الإلكتروني (www.citc.gov.sa) والمشاركة من خلال تقديم الملحوظات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) ، في موعد أقصاه 10/10/1440هـ الساعة 3:00 مساءً، مشيرةً إلى أن المرئيات المقدمة لا تعد ملزمة للهيئة.
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