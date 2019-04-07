انخفاض العجز التجاري في لبنان بنسبة 14.41 %

سجل العجز التجاري في لبنان تراجعًا بنسبة 14.41%، ليبلغ 2.23 مليار دولار في ختام فبراير 2019، بعدما كان 2.61 مليار دولار، في نفس الفترة من العام 2018.

وأشارت وزارة الاقتصاد اللبنانية في خبر نُشر اليوم إلى أنّ إجمالي الواردات انخفض بنسبة 11.84% على أساس سنوي، إلى 2.77 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.78% فقط على أساس سنوي، إلى 535.84 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أّنّ المنتجات المعدنية كانت أهم الواردات إلى لبنان في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث استحوذت على حصة 18.36% من إجمالي السلع المستوردة، بحيث بلغت قيمتها 508.50 ملايين دولار.

وفي ما يتعلق بالصادرات، بيّنت أنّ الفئة الأولى من المنتجات المصدرة من لبنان هي "اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن" ، التي استحوذت على حصة قدرها 37.06 % من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 198.57 مليون دولار.