المالية تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف

تشارك وزارة المالية بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2019) بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في مدينة جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 08 إلى 12 أبريل 2019م، والمنعقد تحت شعار "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". ويوفر منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة "لمجتمع معلومات عادل ومتساوي" لجميع أصحاب المصلحة على النحو المنصوص عليه في خطة عمل جنيف، ويعد المنتدى أحد أضخم الاجتماعات السنوية العالمية لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية" (ICT4D). ومن المقرر أن تشارك وزارة المالية بورشة عمل تحت شعار "قصص النجاح السعودية في تقديم الخدمات المالية والتجارية الرقمية"في 11 من أبريل الجاري ، بهدف إبراز جهودها ومبادراتها الداعمة لخطة التحول الرقمي عبر أتمتة منظومة العمل الحكومي وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والتعريف بمنصة "اعتماد" بوصفها المنصة الإلكترونية الوحيدة والأولى من نوعها في تقديم الحلول الإلكترونية للتعاملات المالية الحكومية، وتقدمها الوزارة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة لتمكينها من تنفيذ مشروعاتها التنموية. وسيتم خلال المشاركة تسليط الضوء على دور منصة اعتماد في تحقيق عدالة فرص مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع غيرها في منافسات الجهات الحكومية بشفافية تُشجع على استمرار مشاركة القطاع الخاص في النهضة التي تشهدها البلاد، واستعراض خدمات وإسهامات المنصة في تطوير العمل الحكومي وتحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ربط أصحاب المصلحة بالمشاريع الحكومية. وتُعد القمة بمثابة منصة فعّالة تعمل على إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والمعارف ومشاركة أفضل الممارسات وتحديد الاتجاهات الناشئة وتعزيز الشراكات، مع مراعاة تطور مجتمعات المعلومات والمعرفة، كما أن المنتدى يعد محفلاً رئيسياً لمناقشة دور تقنية المعلومات والاتصالات كوسيلة لتنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة، واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. يُذكر أن منتدى القمة يضم ائتلاف ضخم من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات، بتعاون وثيق مع العديد من الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى، و ستحتفل القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات.