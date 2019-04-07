تعزيز وجود المرأة في قطاع التكنولوجيا «2 من 2»



إن وجود قدوة والتأكيد على إمكانية بناء مسيرة مهنية ناجحة، عاملان يؤثران في قرارات المرأة المتعلقة بحياتها المهنية، على الرغم من إيماننا أن ذلك سيكون له تأثير، إلا أن النتيجة كانت مبهرة. أسهمت رسالة التطمين في مضاعفة عدد المتقدمات: 15 في المائة من السيدات اللواتي اطلعن على الرسالة تقدمن إلى البرنامج، مقابل 7 في المائة فقط ممن تصفحن صفحة الويب الأخرى.

إضافة لذلك، وجدنا عند مقارنة أول 50 شخصا متقدما في كلتا المجموعتين، أن المشتركات اللواتي تصفحن الرسالة حصلن على درجات أعلى في اختبار القدرات المعرفية والتقنية التي تقام خلال عملية الاختيار.

أجرينا لاحقا تجربة ميدانية ثانية، وقع اختيارنا هذه المرة على المكسيك لمعرفة أي من العناصر الثلاثة التي تضمنتها الرسالة لاقت صدى أكبر عند المشتركات. وللقيام بذلك أنشأنا أربع نسخ من صفحة الويب الخاصة بالتسجيل. تضمنت الصفحة الأساسية العناصر الثلاثة، ومن ثم تجاهلنا في النسخ الثلاث الأخرى أحد هذه العناصر: لم تتطرق إحدى النسخ إلى قدرة المرأة على النجاح في قطاع التكنولوجيا. وأخرى تجاهلت إمكانية الوصول إلى شبكة السيدات في هذا القطاع، والأخيرة لم تعط مثالا عن قدوة يحتذى بها.

توصلنا بالاستناد إلى التجربة الثانية إلى أن الجزأين المتعلقين بوجود قدوة يحتذى بها، والتأكيد على قدرة المرأة على النجاح في هذا القطاع، كان لهما الدور الأكبر، حيث أسهم غياب أحد هذين العنصرين في تخفيض عدد المتقدمات بنسبة 23 في المائة و18 في المائة على التوالي، مقارنة بالمتقدمات من صفحة الويب الأساسية التي تحتوي العناصر الثلاثة، "غياب العنصر الثالث المتعلق بإمكانية الوصول لشبكة الأقران في هذا القطاع، لم يكن له تأثير يذكر".

أصبح من المعلوم أن المرأة تتقاضى 79 سنتا من الدولار مقارنة بالرجل. ولا ننكر أن السيدات اللواتي يعملن بدوام كامل على مدار العام، يتقاضين رواتب أقل من نظرائهن من الرجال. لكن لا نستطيع أن نعزو هذه الفجوة بشكل كلي إلى التمييز على أساس الجنس. يعكس ذلك إلى حد كبير حقيقة مفادها أن المرأة تنزع للعمل في قطاعات تعطي أجورا أقل وتهيمن عليها الإناث.

على الرغم من كونه ليس حلا "وهو غير متاح"، قد يكون دفع المرأة نحو مهن ذات أجر أعلى أحد الحلول البديلة لتقليل فجوة الأجور بين الجنسين. فقطاع التكنولوجيا هو مجرد مثال على ذلك. وقد لا تبدي جميع السيدات اهتماما بمثل تلك الوظائف، ولا توجد مشكلة في ذلك. فالفكرة هنا التأكد من عدم تأثر المرأة بالمعايير والتحيزات المتعلقة بالجنسين، ولا سيما بالنسبة للمهتمات بمهن معينة.

تشير النتائج التي توصلنا إليها، إلى أنه في القطاعات التي يهيمن عليها الرجال، قد يكون لتغيير الرسالة المراد إيصالها تأثير كبير في المرأة عندما يتعلق الأمر بعملية اتخاذ قرار يتعلق بمسيرتها المهنية. وهنا يأتي دور قسم الموارد البشرية، وصناع القرار، والمدارس. في تلك الأثناء، ينبغي علينا جميعا أن ننشر الوعي بالتأثيرات الخفية للعادات والهوية الاجتماعية على سلوكيات المرأة.