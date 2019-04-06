مصر وقبلها الإمارات وعُمان وقطر ترفع أسعار الوقود

قالت مصر لصندوق النقد الدولي في رسالة نشرها الصندوق اليوم السبت في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مع الصندوق إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل.

وقالت الرسالة المؤرخة في 27 يناير إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.

وجاء الإعلان المصري عقب إعلان 3 دول خليجية هي الإمارات وقطر وسلطنة عمان رفع أسعار الوقود، اعتبارا من شهر أبريل الجاري وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط.

وقالت الحكومة المصرية في رسالتها إنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية،والذي بدأ في أبريل ، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو حزيران مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر أيلول.

إلى ذلك سترتفع أسعار البنزين الممتاز في الإمارات من 2.04 درهم خلال مارس الماضي إلى 2.23 درهم في أبريل . كما سيرتفع سعر لتر البنزين "خصوصي 95" من 1.92 درهم إلى 2.11 درهم .

وقامت قطر برفع أسعار البنزين الممتاز والعادي والديزل بأكثر من 11% في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي. وسيرتفع سعر بيع لتر البنزين الممتاز بنسبة 15.6% إلى 1.85 ريال مقابل 1.60 ريال .

فيما تشهد سلطنة عمان ارتفاع أسعار البنزين الممتاز إلى 214 بيسة في ابريل 2019 بعد أن كانت 209 بيسة في مارس الماضي. وسيرتفع سعر البنزين العادي عند 203 بيسة بعد أن كانت 198 بيسة في مارس الماضي.