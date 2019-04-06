مالباس .. رجل ترمب الاستثنائي يقود البنك الدولي

عُين الأمريكي ديفيد مالباس؛ المعروف بولائه للرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ ومناهضته مؤسسات دولية "غير فعالة"، رئيسا للبنك الدولي الذي يسعى إلى مكافحة الفقر عبر تسهيل الاستثمار.

وبحسب "الفرنسية"، قال الرئيس الجديد الذي عُين لخمس سنوات في هذا المنصب إن هذا القرار "يشرفه"، ويفترض أن يتولى مهامه الثلاثاء في الوقت المناسب لاجتماعات الربيع للمؤسسة المالية التي تم تأسيسها عام 1944 في بريتون وودز مع صندوق النقد الدولي.

وأفاد البنك الدولي، في بيان، بأن مجلس إدارة البنك "اختار بالإجماع" مالباس؛ مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية.

وكان مالباس (63 عاما)؛ من مواليد 8 آذار (مارس) 1956، المرشح الوحيد للمنصب، إذ إنه لم يكن هناك أحد يرغب في منافسة الرجل المقرب من ترمب؛ بينما تقضي أعراف ضمنية بأن يتولى رئاسة المؤسسة أمريكي، على أن يقود أوروبي صندوق النقد الدولي.

وتواجه هذه الترتيبات بين الممولين الرئيسين لهاتين المؤسستين الماليتين انتقادات، خصوصا من قبل الدول الناشئة التي تعد الجهات الرئيسة التي تتلقى نصائح ومساعدات منها.