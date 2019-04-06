جوازات سفر بريطانية جديدة من دون عبارة "الاتحاد الاوروبي"

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية السبت أنّ جوازات سفر لا تتضمن ذكر "الاتحاد الاوروبي" وُضعت قيد التداول منذ 30 آذار/مارس، رغم أنّ بريكست الذي كان مقررا في 29 الشهر جرى تأجيله.

وطرحت بريطانية السؤال على وزارة الداخلية عبر تويتر، وكتبت أنّها "مستاءة حقيقة" من غلاف جواز سفرها الجديد.

وتساءلت سوزان هندل بارون "ما زلنا في الاتحاد الأوروبي. لماذا لا يعكس جواز سفري الجديد ذلك؟".

من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في بيان إنّ جوازات السفر (ذات اللون) الاحمر الداكن ولا تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي وُضعت قيد التداول في 30 آذار/مارس".

وأشارت إلى أنّه "بغية تصفية المخزون المتبقي فإنّ جوازات سفر تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي سيستمر صدورها لمدة قصيرة بعد هذا التاريخ"، مؤكدة أنّ "النموذجين على السواء صالحان للسفر".

وكان من المتوقع أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، بعد عامين تماماً من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم خروج احدى الدول الاعضاء.

غير أنّ حكومة تيريزا ماي طلبت في آذار/مارس إرجاء تاريخ الخروج تجنباً لفوضى محتملة.

وبينما بات التاريخ الجديد 12 نيسان/ابريل، طلبت ماي الجمعة إرجاءً جديدا حتى 30 حزيران/يونيو في محاولة لإخراج النقاش حول بريكست من المأزق وايجاد اتفاق طلاق يمكن للبرلمان البريطاني القبول به.

وكان الشكل الموحّد لجوازات سفر الدول الأعضاء (اللون، الإشارة على الغلاف، عدد الصفحات، إلخ..) قد جرى إقراره من قبل المجلس الأوروبي عام 1981 بهدف "تعزيز شعور الرعايا بالانتماء إلى جماعة واحدة"، بالإضافة إلى "تسهيل" تحركاتهم.

لكن وزارة الداخلية البريطانية ذكرت أنّه ليس لهذا النص قيمة إلزامية.

وأضافت أنّ جوازات سفر بريطانية باللون الأزرق القديم ستوضع في التداول "اواخر عام 2019".

وحصلت مجموعة "جيمالتو" الفرنسية المتخصصة بالأمن الرقمي على عقد انتاج هذه الجوازات الجديدة، ما أثار سخط بعض مناصري بريكست.