الصين تقلص مساهمات التأمين الاجتماعي للشركات بحوالي 6. 44 مليار دولار

قال يوي جون نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصيني في مؤتمر صحفي إن بكين تتوقع تخفيض مساهمات التأمين الاجتماعي للشركات بأكثر من 300 مليار يوان (حوالي 6ر44 مليار دولار أمريكي) هذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وبحسب المسؤول، يعد الخفض جزءا من جهود الصين في تخفيف الأعباء الضريبية ومساهمات التأمين الاجتماعي للشركات بحوالي تريليوني يوان في عام .2019

وكشف المسؤول أن الشركات ستشهد إنفاقا أقل بقيمة 190 مليار يوان على الأقل في مساهمات التأمين الأساسي لرعاية المسنين، و110 مليار يوان في التأمين ضد البطالة وأقساط تأمين التعويض على إصابات العمل، مضيفا أن الشركات الخاصة علاوة على الشركات صغيرة الحجم ومتناهية الصغر كانت من بين أكبر المستفيدين.

وفي العام الماضي، خفضت الصين أعباء الضرائب والرسوم على الشركات والمفردات بحوالي 3ر1 تريليون يوان، حسبما أظهرت بيانات رسمية .

وتهدف الصين إلى تخفيض الضرائب والرسم على نطاق واسع هذا العام لأجل حفز حيوية وحدات السوق وزيادة الدخل الشخصي في المناطق الحضرية والريفية وزيادة القدرة على الاستهلاك.