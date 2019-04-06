صورة مسروقة تكشف ما تخفيه أبل بشأن "آيفون 11"

كشفت صورة مسربة لهاتف "آيفون 11" المرتقب، يعتقد أنه تم سرقتها من مصنع شركة أبل، تظهر طرح الجهاز الجديد بـ3 كاميرات خلفية. بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

ونشرت منصات تقنية، مؤخرا، صورة يُقال إنها لهيكل هاتف "آيفون 11" وظهر مربع واسع في الجزء العلوي من خلفية الجهاز، والمرجح أنه صُمم بحجم كبير حتى يسع العدسات الثلاث.

ومن المنتظر أن تعلن "أبل" عن الجهاز بشكل رسمي في سبتمبر المقبل، فيما لم تتسرب معلومات كثيرة بشأن مزاياه حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبحسب موقع "كلت أوف ماك" فإن الصورة تكشف أن تصميم الهاتف لن يشهد تغيرا كبيرا على مستوى النتوء، أما التحول الأبرز، فهو الكاميرا الثلاثية.

أما الثقب الكبير الموجود في وسط هيكل الهاتف فهو موجه على الأرجح لتقنية الشحن اللاسلكي المتاحة بشكل مسبق في أسواق الهواتف الذكية.

ولم يجر الكشف عن وظائف الكاميرات الثلاثة المرتقبة، في حين تشير بعض الفرضيات إلى أنها قد تساعد على التقاط خلفية واسعة للصورة، إضافة إلى تقديم خاصية الواقع المعزز للمستخدمين.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير في "وول ستريت جورنال" أن هذه الكاميرات الثلاث ستكون في النسخة الأغلى فقط من الجهاز من بين الأجهزة الثلاثة التي تطرحها آيفون كل عام.