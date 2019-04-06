مواطنون ألمان يعتزمون التظاهر احتجاجا على نقص المساكن وارتفاع الإيجارات

يخرج مواطنون ألمان في احتجاجات في العديد من المدن اليوم السبت احتجاجا على الارتفاع الكبير في الإيجارات ونقص المساكن.

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة برلين أكبر المظاهرات لحركة من جمعيات السكان .

ويتوقع المنظمون مشاركة عدة آلاف في المسيرة التي ستجوب العديد من الأحياء التي تشهد مغادرة السكان لشققهم بسبب ارتفاع الإيجارات.

كما سيتم تنظيم مظاهرات واحتجاجات أصغر في مدن ألمانية مثل أخرى ميونخ وكولونيا ولايبزج وفرانكوفرت وأيضا في مدن أوروبية أخرى مثل باريس وبرشلونة ولشبونة.