"أدنوك" تدرس إدراجا ثانويا في الخارج لوحدتها للتوزيع

قالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تدرس إدراجا ثانويا في الخارج لوحدتها "أدنوك للتوزيع".

وفي عام 2017، أدرجت "أدنوك" 10 في المائة من "أدنوك للتوزيع"، أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة الصغيرة في الإمارات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكرت "رويترز"، خلال حزيران (يونيو) الماضي أن "أدنوك" تدرس بيع حصة أخرى نسبتها 10 في المائة في وحدتها لتوزيع الوقود.

وأشار مصدر آنذاك إلى أن "أدنوك للتوزيع" تسعى لطرح حصة لا تقل عن 15 في المائة للتداول الحر لتحسين فرص انضمامها إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة واجتذاب مزيد من المستثمرين.

وذكر أحد المصادر أن "أدنوك" تدرس إدراج "أدنوك للتوزيع" في بورصة ناسداك في نيويورك، بينما أشار مصدر ثان إلى أنه جرى أيضا مناقشة إدراج في لندن.

وأوضح أحد المصادر أن الشركة بدأت مناقشة الإدراج الدولي "منذ فترة"، مضيفا أنه لا توجد خطة وشيكة للمضي قدما في الصفقة، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الإدراج في أبوظبي كان أحد الخيارات التي خضعت للنقاش أيضا.

وقال متحدث باسم "أدنوك": "مثلما تبين من النتائج المالية القوية لأدنوك للتوزيع في 2018، تواصل الشركة تحقيق أهداف أعمالها وتحرز تقدما جيدا في تنفيذ خططها الخاصة بالنمو. يظل هذا محط تركيزنا في الوقت الحالي. "أدنوك" لا تعلق على تكهنات السوق".

وافق مساهمو "أدنوك للتوزيع"، على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح لتتناسب مع الأداء المالي القوي الذي قدمته ووضعها المالي المستقر في 2018، وأقروا توزيعات بقيمة 1.47 مليار درهم عن العام الماضي، وتشمل السياسة الجديدة زيادة الأرباح الموزعة لثقتهم في مستقبل نمو الشركة وقدرتها على زيادة التدفقات المالية مستقبلا.

وفي حالة بيع مزيد من الأسهم في "أدنوك للتوزيع"، فسيكون ذلك أحدث علامة على إقبال متزايد من شركات النفط الكبرى في الخليج على أسواق المال الدولية لتمويل عمليات التوسعة.

ويشكل تداول أسهم أدنوك في أغلب الأحيان عند مستويات أقل من سعر الطرح العام الأولي عقبة أمام إدراج "أدنوك للتوزيع" حاليا، وهو ما لا يشجع الشركة على البيع والأجانب على الشراء إذا رأوا أن بإمكانهم شراء السهم بسعر أقل في البورصة لاحقا.

وجرى تداول السهم يوم الخميس عند سعر الطرح الأولي البالغ 2.5 درهم، قبل أن تعلن الشركة عن موافقة المساهمين على زيادة التوزيعات.

وقبل الإدراج الأولي في 2017، قالت "أدنوك" إنها قد تبيع ما يصل إلى 20 في المائة في وحدة توزيع الوقود.

وافتتحت "أدنوك للتوزيع" خلال العام الماضي، 17 محطة خدمة جديدة في الإمارات، بما في ذلك أول ثلاث محطات في دبي، إضافة إلى افتتاح أول محطتي خدمة للشركة في السعودية، كما قامت الشركة بإطلاق مفهوم أدنوك فليكس، الذي يتيح للعملاء مزيدا من الخيارات حول كيفية التزود بالوقود.

إلى ذلك، أفادت مصادر تجارية أمس أن بورصة دبي للطاقة تدرس إضافة خامات نفط أخرى من الشرق الأوسط مخصصة للتسليم إلى عقد خام عمان لديها.

وأضافت أن التحرك يهدف إلى زيادة سيولة العقد وحمايته من زيادات حادة في الأسعار قد يتسبب فيها ارتفاع الطلب الصيني على نفط سلطنة عمان.

وتشتري الصين معظم النفط الخام العماني، وتسبب ارتفاع الطلب على النفط من بكين، أكبر مستورد للخام في العالم، في صعود حاد للعقود الآجلة لخام عمان في أيلول (سبتمبر).

وأشارت المصادر إلى أن بورصة دبي للطاقة تتطلع إلى إضافة خامي مربان ودبي إلى سلة خامات النفط التي يتم تسليمها بخلاف خام عمان، وقد تحدد فوارق أسعار كي تضع في الحسبان اختلاف جودة النفط بين الخامات.

وتفيد المصادر، التي أجرت بورصة دبي للطاقة اتصالات مع بعضها بشأن المسألة، أن البورصة بدأت تجري مشاورات مع العملاء، وامتنعت بورصة دبي للطاقة عن تقديم مزيد من التفاصيل.