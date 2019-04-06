انتخابات الهند تكشف آليات عمل أكبر ديمقراطية في العالم

حزب بهاراتيا جاناتا القومي-الهندوسي الذي يتزعمه ناريندرا مودي يبحث عن تكرار انتصاره المذهل في عام 2014، لتأمين فترة ولاية ثانية، عندما يذهب الهنود إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من 11 من نيسان (أبريل) الجاري.

بعد خمسة أعوام من حصول مودي على أول أغلبية مطلقة لحزب واحد منذ ثلاثة عقود، سيواجه رئيس الوزراء معارضة مجزأة تتألف من حزب المؤتمر بقيادة راهول غاندي، ومجموعة من الأحزاب الإقليمية واليسارية.

هناك 900 مليون هندي سينتخبون برلمانا جديدا خلال الشهر الجاري، وسيدلي الناخبون بأصواتهم على مدار سبعة أيام موزعة على أكثر من خمسة أسابيع، حسب المكان الذي يعيشون فيه، وسيتم فرز الأصوات في 23 من أيار (مايو) المقبل.

ساحة المعركة الحاسمة ستكون أكبر ولاية في الهند: أوتار براديش، التي اجتاحها حزب بهاراتياجاناتا في عام 2014.

مع ذلك، يواجه الحزب ائتلافا جديدا للمعارضة يتكون من حزب ساماجوادي برئاسة أكيليش ياداف وحزب باهوجانساماج برئاسة السيدة كومار يماياواتي، في الانتخابات المزمعة. حزب الكونجرس لم ينضم إلى ائتلاف المعارضة، وسينافس على المقاعد بشكل منفصل.

يأمل حزب بهاراتيا جاناتا التعويض عن الانخفاض المتوقع في الدعم في معقل الهندوس في البلاد، من خلال تعزيز حصته في ولاية البنغال الغربية، التي كانت معقل حزب مؤتمر ترينامول، بقيادة ماماتا بانيرجي الزعيمة النارية. هناك أربع ولايات هندية هي: أندرا براديش، وأروناشال براديش، وأوديشان وسيكيم - ستعقد أيضا انتخابات المجالس التشريعية الجديدة على مستوى الولاية، في الوقت نفس، الذي يتم فيه إجراء الانتخابات البرلمانية الوطنية.



مدى رسوخ الديمقراطية في الهند

تبنت الهند الديمقراطية بالاقتراع العام بعد فترة وجيزة من انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947.

كان كثيرون متشككين من أن الديمقراطية قد تنجح في مثل هذا البلد المتنوع والفقير. منذ أن انتخب الهنود أول برلمان لهم – على مدى أربعة أشهر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1951 – نجحت الهند في إجراء 16 انتخابا عاما.

تم تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة واحدة خلال حالة الطوارئ التي استمرت 21 شهرا في عهد إنديرا غاندي.

عندما تم إجراء الانتخابات مرة أخرى في عام 1977، صفع الناخبون السيدة غاندي، من خلال جلب ائتلاف معارضة إلى السلطة.



من المؤهل للتصويت؟

جميع الهنود الذين بلغوا 18 عاما اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) من هذا العام بإمكانهم التصويت.

عدد الناخبين البالغ 900 مليون هذا العام أعلى بنحو 10 في المائة من عدد الناخبين في عام 2014.

من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، هناك نحو 130 مليون ناخب للمرة الأولى، بمن فيهم نحو 16 مليونا من مواليد القرن الحادي والعشرين.

المواطنون الهنود الذين يعيشون في الخارج بإمكانهم التصويت أيضا، ومنهم نحو 71700 شخص مسجل الآن.



ما نوع نظام الانتخابات الذي تستخدمه الهند؟

البرلمان الهندي فيه 543 دائرة انتخابية محددة جغرافيا. يتم تحديد الفائز في كل دائرة انتخابية بموجب نظام الأغلبية البسيطة.

لا توجد جولات إعادة أو حد أدنى للفوز، على الرغم من أنه يمكن اللجوء إلى جولات إعادة في حال وجود مشكلات فنية أو اضطرابات أخرى في عملية التصويت.

عادة ما تتضمن آلات التصويت رموز الأحزاب لتسهيل التصويت بالنسبة إلى الناخبين الأميين. ويحق للناخبين أيضا اختيار "نوتا" أي "لا شيء مما ذكر".



لماذا تصوت الهند في عدة مراحل مختلفة؟

يذهب المواطنون في أجزاء مختلفة من الهند إلى صناديق الاقتراع في أيام مختلفة، لأن الجهاز الإداري والأمني في البلاد لا يستطيع ضمان تصويت حر وعادل – وسلامة أجهزة التصويت – في جميع أنحاء البلاد، في الوقت نفسه.

سيدلي الناخبون الهنود بأصواتهم في مليون مركز اقتراع، بينما يشارك أكثر من 11 مليون مسؤول في مراحل الانتخابات. قوة الشرطة شبه العسكرية في البلاد ستكلف بتوفير الأمن، أثناء الاقتراع.

في عام 2014، تم إجراء التصويت على تسع مراحل، هذا العام سيتم ضغطها إلى سبع.

كثير من الولايات تصوت في يوم واحد، لكن الولايات الأكبر، وتلك التي تعد أكثر عرضة للعنف أو التلاعب المتعلق بالانتخابات، تصوت على عدة مراحل لضمان الأمن المناسب.

في ولايات أوتار براديش وبنغال الغربية وبيهار، سيتم تمديد التصويت في جميع المراحل السبع من الانتخابات الوطنية.



كم سيستغرق حساب الأصوات؟

تستخدم الهند آلات التصويت الإلكترونية للانتخابات البرلمانية منذ عام 2004، ما يجعل العد أسرع مما كان في الأيام القديمة لبطاقات الاقتراع الورقية. في ذلك الحين كان الأمر يستغرق أياما لتصبح النتيجة واضحة.

لتهدئة المخاوف العامة بشأن سلامة آلات التصويت، طلبت لجنة الانتخابات في الهند الآن، أن يستخدم كل مركز اقتراع أيضا على الأقل آلة تدقيق ورقية يمكن أن يتحقق منها الناخبون، التي يستطيع الناخبون من خلالها الرؤية والتحقق من أن أصواتهم تم تسجيلها بشكل صحيح.

وطلبت اللجنة أن يتم حساب الأوراق – للتحقق من دقة آلات التصويت الإلكترونية – في مراكز اقتراع يتم اختيارها عشوائيا بعد الحساب، ما قد يعني تأخيرا بسيطا في تأكيد النتائج الرسمية والإبلاغ عنها.

على الرغم من هذا، فإن الاتجاهات العامة لنتائج الانتخابات من المرجح أن تكون واضحة بحلول فترة الظهر في 23 من أيار (مايو) المقبل. قد يستغرق الأمر يوما لتأكيد النتائج لكل دائرة انتخابية، خاصة في حال الأصوات المتقاربة، ويجب إكمال عملية الفرز بحلول 27 من أيار (مايو) المقبل.