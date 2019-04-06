«نمو» تفقد 103 نقاط خلال أسبوع

فقدت السوق الموازية "نمو" بنهاية الأسبوع 103 نقاط بنسبة 2.79 في المائة.
وافتتحت "نمو" الأسبوع عند 3708 نقاط، حيث لم تحقق مكاسب، لتتجه في جلسات الأسبوع إلى التراجع حتى بلغت أدنى نقطة عند 3604 نقاط.
وتراجعت قيم التداول 26 في المائة بنحو 2.2 مليون ريال لتصل إلى 6.3 مليون ريال، أما الأسهم المتداولة فتراجعت 18 في المائة بنحو 84 ألف سهم لتصل إلى 389 ألف سهم متداول، بينما الصفقات ارتفعت 8 في المائة بنحو 66 صفقة لتصل إلى 860 صفقة.
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