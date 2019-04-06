رغم التحذيرات الأمريكية .. تصميم أوروبي لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت

أكدت فرنسا ودول أوروبية أمس عزمها على فرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة، مهد تلك الشركات.

ولدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بوخارست، أوضح برونو لومير وزير المالية والاقتصاد الفرنسي أن التخلي عن مشروع قانون الضرائب الذي قدّم في 6 آذار (مارس)، ليس مطروحا.

وقال لومير إن فرنسا "مصممة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية.. كل الدول تتخذ قراراتها المتعلقة بالضرائب بحرية وبشكل سيادي"، وذلك ردا على تصريحات الخميس لمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية.

وحث الأخير فرنسا على العدول عن فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت، وذلك خلال لقاء مع نظيره الفرنسي جان - إيف لودريان في واشنطن.

ورأى بومبيو أن تلك الضريبة "سيكون لها أثر سلبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين، الذين يستخدمونها".

وليست هذه المرة الأولى، التي تعبر فيها الولايات المتحدة عن استيائها من تلك الضرائب، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في آذار (مارس) أن الولايات المتحدة تريد الاعتراض على الضرائب التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى فرضها، أمام منظمة التجارة العالمية، مع اعتبارها ضرائب "تمييزية".

وشاركت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات "سي سي آي ايه"، وهو لوبي للشركات الرقمية موجود في بروكسل، أيضا في الهجوم.

وأفادت الرابطة "بدل اعتماد ضريبة رقمية وطنية تمييزية، تتناقض مع قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال تقديم المعونة الحكومية وتخض العلاقات التجارية، حري بفرنسا بذل جهود من أجل إصلاح ضريبي عالمي أكثر طموحا".

وترى الرابطة أن الضرائب الفرنسية تقوم بتمييز لمصلحة الشركات الوطنية على حساب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تعد معونة حكومية غير قانونية استنادا إلى قواعد المنافسة الأوروبية. لكن باريس مصممة على الاستمرار بالعمل على فرض تلك الضرائب باسم العدالة الضريبية، وحاليا، يبلغ معدل الضرائب في أوروبا على الشركات الرقمية المتعددة الجنسية، مثل "جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون" 9 في المائة فقط، فيما يساوي 23 في المائة على الشركات في جميع القطاعات الأخرى.

واتخذ لومير القرار في فرض هذه الضريبة في فرنسا، لأن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 لن تتمكن من فرض ضريبة أوروبية على عمالقة الإنترنت، بسبب معارضة إيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا. وذكر لومير من بوخارست أن "مشروع قانون الضرائب الفرنسي على الشركات الرقمية الكبرى اعتمد في لجان مجلس النواب، وسيجري إقراره في المجلس خلال بضعة أيام بهدف إضفاء مزيد من العدالة والفعالية على نظامنا الضريبي".

وتابع الوزير الفرنسي بأن "دولا أوروبية أخرى تسير في الاتجاه نفسه بينها بريطانيا والنمسا". ودعا لومير الولايات المتحدة أيضا إلى تسريع العمل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاتفاق على ضريبة عادلة ومشتركة على عمالقة الإنترنت على المستوى العالمي "بهدف تجنب تزايد الضرائب على المستوى الوطني".

وأضاف "آمل بأن نتمكن من التوصل بحلول عام 2020 إلى اتفاق في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق في المنظمة، سنوقف حينها العمل بضريبتنا الوطنية".

ولدى وصوله إلى الاجتماع في العاصمة الرومانية، أعرب بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي للشؤون الضريبية عن دعمه لموقف الوزير الفرنسي.

وقال موسكوفيسي، وهو وزير المالية الأسبق في فرنسا، إن "على أصدقائنا الأمريكيين أن يفهموا أن وضع ضرائب على الشركات الرقمية ليس إجراء حمائيا".

وأضاف "ليس من شيء معاد للأمريكيين في الرغبة بفرض ضرائب على الشركات الرقمية، هي فقط رغبة في تحقيق العدالة، ولضمان فرض ضرائب متناسبة على الاقتصاد الرقمي بحيث يمكن أن تجلب هذه الضرائب أرباحا وثروات".