291 اتفاقا تجاريا إقليميا بين دول العالم سارية المفعول .. والنظر في 6 أخرى

استعرضت لجنة اتفاقات التجارة الإقليمية في منظمة التجارة العالمية في اجتماعها أمس، الذي يعد الأول لها في 2019، ورأسه الرئيس الجديد السفير كارلوس ماريو فورادوري، من الأرجنتين، ستة اتفاقات تجارية إقليمية جديدة.

وحتى الرابع من كانون الثاني (يناير) 2019، كانت هناك 291 اتفاقا إقليميا ساري المفعول تم استعراض 279 منها، تتعلق بـ 467 إشعارا من أعضاء منظمة التجارة تتضمن السلع والخدمات.

وتم تأسيس لجنة الاتفاقات الإقليمية في 2006 ودخلت حيز النفاذ عام 2007 لتنفيذ آلية مؤقتة تهدف إلى تعزيز شفافية الاتفاقات التجارية الإقليمية الفردية والجماعية المبرمة بين الدول الأعضاء، وفهم آثارها على النظام المتعدد الأطراف.

وفي إطار هذه العملية، تخطر الدول الأعضاء منظمة التجارة باتفاقات التجارة العالمية الخاصة بها، ويناقشها أعضاء المنظمة على أساس عرض وقائعي تعده أمانة المنظمة.

وأعضاء منظمة التجارة ملزمون بإخطار الاتفاقات التي يشاركون فيها. وقد أخطر جميع أعضاء المنظمة بالمشاركة في اتفاق واحد أو أكثر (بعض الأعضاء -الاتحاد الأوروبي- أخطر في 40 اتفاقا).

وقد تشير الإخطارات أيضا إلى انضمام أطراف جديدة إلى اتفاق موجود بالفعل، مثل الإخطار بانضمام كرواتيا إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وأبلغ رئيس اللجنة الأعضاء أن قائمة اتفاقات التجارة العالمية السارية حاليا التي لم يتم إخطار المنظمة بها قد ارتفعت إلى 83 بعد إضافة أربعة اتفاقات إقليمية أخرى منذ الاجتماع الأخير للجنة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 لم يتم الإبلاغ بها.

وأشار إلى أن استعراض 19 اتفاقا تشمل أعضاء في منظمة التجارة العالمية و28 اتفاقا آخر بشأن غير الأعضاء لا يزال معلقا.

وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ القائمة مأخذ الجد، بينما أكد الاتحاد الأوروبي والصين أيضا أهمية تحسين امتثال الأعضاء لالتزامات الشفافية.

ونظرت اللجنة في ترتيبات للشراكة الاقتصادية أبرمتها هونج كونج/الصين وماكاو/الصين، حرر الجانبان فيها على الفور جميع التجارة الثنائية في السلع.

وعمق الطرفان أيضا التزاماتهما المتعلقة بالتجارة في الخدمات. وقالت هونج كونج إن الاتفاق يوفر إطارا لتعاون اقتصادي يفضي إلى نمو اقتصادي طويل الأجل للطرفين. وقالت ماكاو/الصين إن هونج كونج/الصين شريك تجاري واستثماري رئيس، وإن الاتفاق سيسهم بشكل إيجابي في علاقتهما الثنائية.

ونظرت اللجنة في اتفاق للتجارة الحرة بين شيلي وتايلاند، ستلغي بموجبه شيلي الرسوم الجمركية على جميع الواردات من تايلاند، وستفعل تايلاند الشيء نفسه على 99 في المائة من الخطوط التعريفية في 2023. سيقوم البلدان أيضا بتحرير عدد من قطاعات الخدمات.

وقالت شيلي إن التجارة الثنائية قد اتسعت، وإن تايلاند أصبحت وجهة رئيسة للصادرات الشيلية إلى جنوب شرق آسيا بموجب الاتفاق. وقالت تايلاند إنها تعتقد بقوة بأن التجارة الثنائية ستستمر في النمو على مر السنين.

واستعرضت اللجنة اتفاق التجارة الحرة بين الصين وجورجيا تقوم جورجيا بموجبه بتحرير 96.4 في المائة من الخطوط التعريفية على الواردات من الصين بينما ستحرر الصين 93.7 في المائة.

وقالت جورجيا إن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق استغرقت سبعة أشهر، وأنها البلد الوحيد في المنطقة الأوروبية ـ الآسيوية (أوراسيا) التي لديها اتفاق تفضيلي مع الصين. وقالت إن الاتفاق يجمع اقتصادي البلدين على الرغم من اختلاف نماذجهما التنموية وحجمها.

وقالت الصين إن اتفاق السلع والخدمات عمق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بطريقة تعود بالنفع المتبادل.

واستعرضت اللجنة اتفاقين للتجارة الحرة بين جورجيا وعضوين في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (أيسلندا والنرويج)، وبين جورجيا مع عضوين آخرين في الرابطة (ليختنشتاين وسويسرا). وحرر الاتفاقان نحو 90 في المائة من تجارة السلع بين الأطراف بما في ذلك تحرير زراعي كبير.

وتتطابق التزامات الأطراف بشأن التجارة في الخدمات على نطاق واسع مع التزاماتها القائمة في مجال الخدمات في منظمة التجارة العالمية، مع بعض التحسينات في بعض القطاعات الفرعية. علاوة على ذلك، يتضمن الاتفاق أحكاما بشأن الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، والمنافسة، والتجارة والتنمية المستدامة. وقالت سويسرا نيابة عن دول الرابطة إنه تفاق تجاري شامل وحديث.

ونظر الأعضاء أيضا في انضمام بنما إلى السوق المشتركة لأمريكا الوسطى التي تضم جواتيمالا، كوستاريكا، السلفادور، هندوراس، نيكاراجوا.

ويمهد هذا الانضمام الطريق أمام بنما للقضاء على الرسوم الجمركية على ما لا يقل عن 95 في المائة من التجارة مع الأطراف الأخرى حتى عام 2028. وبهدف تحقيق سياسة تجارية مشتركة، اعتمدت بنما أيضا التعريفة الخارجية المشتركة لأمريكا الوسطى على 30 في المائة من الخطوط.

وقالت جواتيمالا، متحدثة باسم الدول الخمس، إن هدف السوق المشتركة لأمريكا الوسطى زيادة القدرة التنافسية للمنطقة، وإن انضمام بنما له أهمية كبيرة للمنطقة، حيث إنه سيحسن من حرية وصول التجار في أمريكا الوسطى ويعزز الاستثمار.

واستعرض الأعضاء انضمام الإكوادور إلى الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكولومبيا وبيرو. وقال الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات التنموية للإكوادور وأنها أخذت بنظر الاعتبار إمكانات التوسع التجاري وتعزيز تيسير التجارة. وقالت الإكوادور إن الاتفاق زاد من صادراتها غير النفطية وانفتحت أمام صناعاتها إمكانية أفضل للوصول إلى واردات المكائن والأجهزة من الاتحاد الأوروبي. وسيلغي كل من الاتحاد الأوروبي والإكوادور جميع الرسوم الجمركية على نحو 97 في المائة من الخطوط في 2027 و2034 على التوالي. ويحسن الاتفاق أيضا التزامات الطرفين في مجال الخدمات في عدد من القطاعات.

وطرح الأعضاء أسئلة وتعليقات على اتفاقات التجارة الإقليمية قيد النظر. وأشير إلى أن بعض اتفاقات التجارة العالمية قد تعمقت أكثر من القواعد الحالية لمنظمة التجارة في مجالات التنظيم المحلي، والإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة، والتجارة الإلكترونية.