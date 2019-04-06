5.6 مليون دولار عجز أوروبي بعد «بريكست» في 2019

حذر جونتر أوتينجر، مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، أمس من أن خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" من شأنه أن يؤدي إلى عجز في ميزانية الاتحاد لعام 2019، قدره خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار).

وبحسب "الألمانية"، أوضح مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، أن الرقم سيرتفع إلى 12 مليار يورو في عام 2020، وسيتم تغطية النصف من خلال الاستقطاعات، والنصف الآخر عبر المساهمات الإضافية للدول الأعضاء.

وفي حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق، سيتحمل دافعو الضرائب الألمان فاتورة على المدى القريب بقيمة عدة مئات من ملايين اليورو.

ووصف أوتينجر، وهو عضو أيضا في الحزب المسيحي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، المبلغ بأنه "معقول"، ورحب بقرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء محادثات مع زعيم المعارضة جيريمي كوربين في محاولة للتوصل إلى حل وسط.

وكتبت تيريزا ماي رسالة أمس إلى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي تطلب فيها تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 30 حزيران (يونيو)، لكنها قالت إنها تهدف إلى أن تغادر بلادها التكتل في موعد أقرب تجنبا للمشاركة في الانتخابات الأوروبية.

وألمح مسؤول بالاتحاد إلى أن توسك ربما يكون مستعدا لتقديم فترة أطول تصل إلى عام حتى يتفق ساسة بريطانيا المتناحرون على خطة ويصدقوا عليها.

لكن فرنسا أشارت إلى أنها غير مستعدة بعد لقبول التمديد إلا إذا طرحت بريطانيا خطة واضحة تبرر هذا التأجيل.

وأفاد مصدر قريب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال أسبوع لكن ماي اضطرت إلى طلب مزيد من الوقت بعد أن فشل البرلمان البريطاني في التصديق على اتفاق الانسحاب.

ويعاني حزب المحافظين بقيادتها انقسامات عميقة، وكذلك حزب العمال المعارض، وهو ما أدى إلى سلسلة من جولات التصويت غير الحاسمة في البرلمان.

وبعد أن أدركت أن حكومة الأقلية، التي ترأسها لا تستطيع تمرير اتفاق خروج بريطانيا بمفردها وبدأت ماي محادثات نهاية الأسبوع مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربين على أمل الوصول إلى حل يتفق عليه الحزبان.

لكن هذا يعني الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من الوقت ويشمل هذا احتمال أن تضطر بريطانيا لإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 أيار (مايو) وهو الأمر الذي لطالما قالت ماي إنها تأمل تفاديه بأي ثمن.

وذكرت ماي في خطابها "تقترح المملكة المتحدة أن تنتهي هذه الفترة في 30 يونيو 2019.. تريد الحكومة الاتفاق على جدول زمني للتصديق على الاتفاق يسمح للمملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل 23 مايو 2019 وبالتالي إلغاء انتخابات البرلمان الأوروبي، لكنها ستواصل اتخاذ الاستعدادات المسؤولية لإجراء الانتخابات إذا لم يتسن تحقيق ذلك".

ويعقد توسك اجتماعا لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي، وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح أن يعرض على بريطانيا تمديدا يتسم بالمرونة يصل إلى عام مع الاحتفاظ باحتمال الرحيل عن التكتل في موعد أقرب.

وأضاف المسؤول أن "الحل المنطقي الوحيد هو تمديد يتسم بالمرونة"، ووفقا لمقترح ماي، فإنه من الممكن إنهاء التمديد مبكرا إذا أقرت بريطانيا اتفاق الانسحاب.

وأشار المسؤول إلى أنه "يبدو أن هذا السيناريو جيد للطرفين، لأنه يعطي بريطانيا كل المرونة اللازمة، بينما يجنبنا الحاجة للاجتماع كل بضعة أسابيع لتناول مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمزيد من النقاش".