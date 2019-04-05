ترمب يحث مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة وأن يتخذ إجراءات أخرى غير تقليدية لتخفيف الضغط على اقتصاد قال إنه يتباطأ.

وأبلغ ترمب الصحفيين "أعتقد أنهم ينبغي لهم أن يخفضوا أسعار الفائدة... أظن أنها أبطأت بالفعل اقتصادنا. لا يوجد تضخم".

وزاد مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، وترمب منتقد قوي وصارم لزيادات الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي تحت قيادة جيروم باول الذي اختاره الرئيس قبل عامين لرئاسة البنك المركزي الأمريكي. وأيد أيضا مسؤولون آخرون بمجلس الاحتياطي عينهم ترمب زيادات الفائدة.

وقال ترمب أمس الخميس إنه يعتزم ترشيح حليفه السياسي هيرمان كين، وهو رئيس تنفيذي سابق لإحدى شركات البيتزا، لشغل أحد مقعدين شاغرين في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي المؤلف من سبعة أعضاء.

وقبل ِأسبوعين، قال ترمب إنه سيرشح المعلق الاقتصادي المحافظ ستيفن مور لشغل المقعد الشاغر الآخر. ومور أيضا حليف لترمب منذ وقت طويل انضم إليه في انتقاد زيادات الفائدة التي حدثت العام الماضي.