مصر :الشراكة مع البنك الإسلامي تجسدت في 258 مشروعا بقيمة 11.6 مليار دولار

أعربت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد عن اعتزاز بلادها بالشراكة التنموية مع مجموعة البنك الإسلامي على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعاً بقيمة 11,64 مليار دولار. وقالت الوزيرة السعيد في كلمتها التي نشرت بالقاهرة اليوم خلال أعمال الدورة الـ 44 لاجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تستضيفها المغرب بصفتها محافظًا لمصر بالمجلس أن الشراكة مع البنك الإسلامي تمت عبر 190 مشروعاً اكتملت، و60 مشروعاً جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2,75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم. وأشارت إلى رغبة التعاون بين الجانبين ومواصلته من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر ومجموعة البنك الإسلامية للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي ،والتي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات عدة تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، منوهة إلى توقيع الجانبان في أكتوبر الماضي كذلك اتفاق إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة.