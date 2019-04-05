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الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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ترمب: من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الصين في غضون 4 أسابيع
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
قائمة أكبر مطارات العالم حسب حركة الركاب لعام 2018
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
قائمة أكبر مطارات العالم حسب حركة الركاب لعام 2018
الجمعة 5 أبريل 2019
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