ويكيليكس: أسانج سيطرد من سفارة الإكوادور في لندن خلال ساعات أو أيام

تجمع أنصار مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج وعدد منالعاملين بوسائل الإعلام خارج سفارة الإكوادور في لندن اليوم الجمعة، بعدما قال الموقع في تغريدة إنه سيتم طرد أسانج من السفارة.

وقال "ويكيليكس" في وقت متأخر أمس الخميس: "قال مصدر رفيع المستوى داخل دولة الإكوادور لويكيليكس إنه سيتم طرد جوليان أسانج في غضون ساعات أو أيام ... وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة بالفعل للقبض عليه".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على خلفية قيام المنظمة بتسليم مجموعة من الوثائق لأحد المشرعين الإكوادوريين تشير إلى تورط الرئيس ليني مورينو في فضيحة فساد.

وردت وزارة خارجية الإكوادور بالقول: "لن نرد على الشائعات والافتراضات أو تخمينات ليست مدعومة بالوثائق"، بحسب صحيفة "إل كورسيو" التي تصدر في كيتو.

يأتي بيان ويكيليكس بعد أيام من اتهام مورينو لأسانج بانتهاك شروط لجوئه في السفارة عدة مرات، ويبدو إن كيتو تسعى إلى الوصول لترتيب مع بريطانيا للسماح له بمغادرة السفارة.

كما تشتبه الإكوادور في أن ويكيلكس مسؤول عن مشاركة صور خاصة لمورينو على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

ويحتمي أسانج بالسفارة الإكوادورية في لندن منذ عام 2012 لتجنب الاعتقال والتسليم إلى السويد حيث يواجه اتهامات بالاغتصاب.

ورغم أن القضاء السويدي أسقط التحقيق، تقول السلطات البريطانية إنها ستعتقل الأسترالي أسانج عندما يغادر السفارة لأنه انتهك شروط الإفراج عنه بكفالة، بالفرار.

ويقول أسانج إنه يخشى أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يمكن أن يواجه اتهامات تتعلق بنشر وثائق حكومية تم اختراقها بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.

وقالت كريستين أسانج، والدة أسانج، على موقع "تويتر" اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة "تتخذ خطوات للإمساك بولدي أسانج".

وحصل أسانج على الجنسية الإكوادورية أواخر عام .2017