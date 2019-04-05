كشفت النتائج الأولية لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية أن شركات السيارات الالمانية العملاقة دايملر وفولسفاجن وبي.إم.دبليو تواطأت بشكل غير قانوني بشأن تكنولوجيا الانبعاثات.
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- الاتحاد الاوروبي: تواطؤ دايملر وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو بشأن تكنولوجيا الانبعاثات
أخبار اقتصادية- عالمية
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