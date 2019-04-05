مصر تبيع سندات دولية بقيمة ملياري يورو مختتمة الإصدارات العالمية في 2018-2019

قالت وزارة المالية اليوم إن مصر باعت سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين لأجل ست سنوات و12 عاما، مختتمة بذلك إصدارات الديون في الأسواق العالمية للسنة المالية الحالية 2018-2019. وأضافت الوزارة في بيان أن الطرح تلقى طلبات اكتتاب بقيمة نحو تسعة مليارات يورو (10.10 مليار دولار) للشريحتين، لتغطي بذلك هدفها بإصدار سندات بقيمة ملياري يورو أكثر من أربعة أمثال. وذكرت المالية أن بذلك الطرح تكون مصر "أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018-2019". وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو . وتابعت الوزارة أنه تم بيع السندات على شريحتين الأولى أجلها ست سنوات بقيمة 750 مليون يورو تُستحق في 11 أبريل نيسان 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تُستحق في 11 أبريل نيسان 2031.