أسهم أوروبا مستقرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية الذي يحظى بمتابعة وثيقة ومع استمرار المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تحقيق أفضل ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وتقدمت معظم الأسواق الأوروبية، لكن المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة تراجع.

وارتفع الناتج الصناعي الألماني في فبراير، في نبأ جيد لأكبر اقتصاد في أوروبا. وجميع الأنظار حاليا على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يُظهر تعافيا من أدنى مستوى في 17 شهرا والذي سجلته الوظائف في فبراير.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد يتم الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في غضون أربعة أسابيع، لكنه حذر الصين أنه سيكون من الصعب السماح باستمرار التجارة بدون التوصل إلى اتفاق.

وظهرت المزيد من التعقيدات في الاندماج المحتمل لدويتشه بنك مع كومرتس بنك. وقال مصدر لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي سيطلب من دويتشه بنك جمع تمويلات جديد قبل أن يعطي الضوء الأخضر للمضي قدما في الصفقة.

وارتفعت أسهم البنكين قليلا.

وقفزت أسهم إس.إي.إس ما يزيد عن ستة بالمئة بعد أن أطلقت الشركة بنجاح أقمارا صناعية.

وانخفض سهم هامرسون بقطاع العقارات على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قلص جيفريز السعر المستهدف لسهم شركة إدارة مراكز التسوق البريطانية.

