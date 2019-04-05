الدولار يلقى الدعم من تفاؤل التجارة قبل تقرير الوظائف

بلغ الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين اليوم الجمعة مع تلقيه الدعم من التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن التحركات في أسواق الصرف الأجنبية بصفة عامة محدودة مع رؤية المستثمرين للكثير من عناوين الأنباء لكن دون نتيجة للمحادثات التجارية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن هناك تقدما يجري إحرازه ودعا إلى اختتام مبكر للمفاوضات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن اتفاقا قد يتم الإعلان عنه في نحو أربعة أسابيع، لكنه حذر أنه سيكون من الصعب السماح للصين بالتجارة مع الولايات المتحدة إذا ظلت مسائل معلقة دون حل.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 111.8 ين للدولار، بينما تمسك بمركزه مقابل معظم العملات الأخرى. كما زاد اليوان في تعاملات الأسواق الخارجية 0.2 بالمئة إلى 6.7065.

لكن الدولار استقر مقابل سلة من العملات، وجرى تداول معظم العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة مع بدء جلسة التعاملات في أوروبا.

والتركيز اليوم على بيانات سوق العمل الأمريكية التي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والتي ستساعد المتعاملين في اتخاذ قرار بشأن كيفية تماسك الاقتصاد الأمريكي.

وزاد اليورو قليلا إلى 1.1228 دولار، وكبحت العملة الموحدة مكاسبها بعد بيانات صادرة أمس الخميس أظهرت تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية في فبراير شباط.

وصعد الجنيه الاسترليني مجددا صوب 1.13 دولار في الوقت الذي قال فيه مصدر بالاتحاد الأوروبي إن من المرجح أن يعرض رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على بريطانيا تمديدا مرنا لموعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى عام.

وارتفع الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3093 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.71245 دولار أمريكي.

وارتفعت العملة الأسترالية منذ بداية الأسبوع الجاري متلقية الدعم، بعد أن رفعت مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأصول العالية المخاطر وأسعار السلع الأولية.