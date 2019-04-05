"مكلارين" تطلق سيارة رياضية بـ 1.6 مليون دولار

أعلنت شركة "McLaren" البريطانية عن نيتها إطلاق سيارة "Senna GTR" الرياضية المعدلة، في 2 أبريل المقبل، بسعر 1.65 مليون دولار.

وأتت هذه السيارة بهيكل انسيابي معدل عن هياكل سيارات "Senna" السابقة، مصنوع من ألياف الكربون المتينة، يبلغ وزنه 1188 كيلوغراما، مزود بشفرات هوائية وفتحات كبيرة لزيادة الثبات على السرعات الكبيرة بحسب روسيا اليوم .

أما محرك هذه السيارة المثبت في قسمها الخلفي، فزود بـ 8 أسطوانات، ويبلغ عزمه 814 حصانا، وقادر على زيادة تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة 350 كلم/ساعة.

كما زودت هذه المركبة الرياضية الجبارة بعجلات "Pirlli" صممت خصيصا لأجلها، وأنظمة فرامل مزودة بأقراص مصنوعة من المعدن والسيراميك.