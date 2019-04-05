تعزيز وجود المرأة في قطاع التكنولوجيا «1من 2»



ما العوامل التي تؤثر في قراراتك المتعلقة باختيار مهنة معينة؟ غالبا ما يجيب الأشخاص عن هذا السؤال بإجابات مثل: أحببت هذا العمل، أو هناك أشياء ألهمتني للقيام بذلك، أو لأن الراتب جيد. في معظم الحالات، توجد إجابة لا يتم التصريح بها عادة: باعتقادي يعد فرصة جيدة للنجاح في مسيرتي المهنية.

بحسب نموذج روي، يختار الأشخاص مهنتهم بناء على قرار عقلاني. فهم يحاولون زيادة دخلهم، والأخذ بعين الاعتبار مهاراتهم وما يقابلها في مختلف القطاعات. يتمحور الأمر حول تحسن وضعهم، يختار الأشخاص ما يعتقدون أنه فرصة للحصول على مزايا تنافسية أكبر.

أما بالنسبة للمرأة، فإن التصور المسبق بكونها غير مرحب بها في قطاعات معينة، قد يؤثر في قرارها بقبول عمل معين. فإذا ما نظرنا إلى مهنة البرمجة في البيرو، حيث تمثل النساء 7 في المائة من القوى العاملة، هل تعزى قلة نسبة تمثيل المرأة إلى تفضيلاتها الشخصية المتعلقة بالعمل، أو بسبب القوالب النمطية والأعراف الاجتماعية التي لا تشجع المرأة على اختيار هذا القطاع؟ هل تستطيع المرأة ببساطة تجنب مهنة معينة لاعتقادها بعدم وجود فرصة للتطور؟

لاحظنا خلال تجربتين ميدانيتين في أمريكا اللاتينية، أن الإعلانات التي تضمنت أمثلة على نساء يقتدى بهن، وصححت المفاهيم الخاطئة حول قدرة المرأة على ممارسة مهنة في قطاع التكنولوجيا، قد أسهمت إلى حد كبير في زيادة عدد المتقدمات إلى برنامج تدريبي للبرمجيات.

دخلنا في شراكة مع منظمة غير ربحية تهدف إلى مساعدة الشابات من ذوات الدخل المحدود على أن يصبحن مبرمجات من خلال برنامج تدريبي مكثف مدته خمسة أشهر. تهتم هذه المنظمة الدولية بزيادة عدد الشابات المهتمات بهذا المجال.

أنشأنا في التجربة الأولى التي أجريناها في البيرو، نسختين من صفحة الويب الخاصة بتسجيل البرنامج. تضم كلتاهما معلومات أساسية حول برنامج التدريب إضافة إلى نموذج الطلب. أضفنا في إحدى النسختين رسالة من شأنها تصحيح التصورات المسبقة حول دور المرأة في قطاع التكنولوجيا. تحتوي هذه الرسالة القصيرة على ثلاثة عناصر أساسية:

- التأكيد على قدرة المرأة على النجاح في قطاع التكنولوجيا.

- التشديد على أن التدريب يتيح الوصول إلى شبكة من السيدات في هذا القطاع.

- مشاركة خبرات شابة تخرجت حديثا (قدوة).