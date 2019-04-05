نهج جديد لأداء المحفظة في جميع الدول «1من 2»



استضاف البنك الدولي في أوائل آذار (مارس) 2019 ثمانية ممثلين حكوميين من مختلف الوزارات والمؤسسات "بما في ذلك البنك المركزي" من الجزائر وليبيا والمغرب وتونس. ويشكل هؤلاء الممثلون ما يسميه وحدة إدارة الدول المغربية ومالطا بــــ ISTs، كان لديهم أسبوع حافل بالتدريب على عمليات البنك الدولي من الاستراتيجية إلى النتائج على أرض الواقع وتقييمات التقدم الميداني. كما أنهم شاركوا أيضا في استعراض المحفظة الفصلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاطلاع بشكل مباشر على الطريقة التي تشارك بها المنطقة والشركاء في العمليات، من أجل أداء أفضل لمحافظ الاستثمار وتصميمهم على تكرار النهج مع وزاراتهم القطاعية. وقد لعب الممثلون الحكوميون دورا رئيسا في تحسين أداء محفظة الدول المغربية وتعزيز نسب إنفاقها، وبالتالي فإنهم يلعبون دورا رئيسا في تسريع النتائج على أرض الواقع للمستفيدين. قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة القطرية للدول المغربية ومالطا، "إن نجاح فريق الدعم في التنفيذ يعتمد على المشاركة الدؤوبة لنظرائنا طوال العام وخلال ثلاثة اجتماعات رسمية، وهي دورة التخطيط في البداية، واستعراض منتصف العام، واستعراض النتائج في نهاية سنه مالية".

بدا كل ذلك في عام 2016 عندما واجهت وحدة إدارة الدول المغربية عديدا من مشاكل المشاريع وبطء الإنفاق. قد تم تنفيذ نهج جديد لاستعراض أداء المحفظة، سمي "الغوص العميق"، وتم تنفيذه بهدف تحسين وفهم أفضل للأداء المنخفض لمحفظة الدول المغربية من جميع الزوايا من التصميم إلى الرصد والتقييم وتحديد المسائل النظامية، ومعالجتها بطريقة مستدامة، على خلاف المعتاد عليه في استعراض أداء المحفظة القطرية العادية CPPRs وكانت إحدى توصيات "الغوص العميق"، هي تشكيل فريق من جانب البنك الدولي وآخر من الجانب الحكومي للعمل معا كفريق لدعم التنفيذ والاجتماع بشكل متكرر لتقييم أداء المحفظة وإيجاد الحلول معا.

وحينئذ تم تشكيل IST وعملوا كنظراء رئيسين للبنك الدولي الذي يتكون من المحفظة والموظفين المؤتمنين. وثبت أن هذا الترتيب فعال جدا في ضمان ملكية العملاء والالتزام بأداء المحفظة. وقد أسفرت السنة الأولى من "الغوص العميق" ومشاركة IST عن خفض عدد المشاريع التي تواجه مشاكل في الدول المغربية من 14 إلى 5، وزيادة نسبة الإنفاق من 12 إلى 21 في المائة. قالت أنا بيرد، مديرة الاستراتيجية والعمليات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "وهذه مبادرة ممتازة نحاول تكرارها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وينبغي أيضا تكرارها عبر البنك الدولي. وهذه الشراكة بين البنك الدولي والفرق الحكومية لدعم التنفيذ لن تساعدنا على تقديم محفظتنا بجودة أفضل فحسب، بل ستساعدنا أيضا على تنفيذ استراتيجية النهج الجديدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أكثر فعالية".