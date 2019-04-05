لأول مرة منذ يوليو 2015 .. الأسهم السعودية تخترق حاجز 9000 نقطة

اخترقت الأسهم السعودية حاجز 9000 نقطة لتحقق أطول سلسلة ارتفاع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017 ووصلت أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2015، لتغلق عند 9063 نقطة بمكاسب 78 نقطة بنسبة 0.87 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" نحو 13 نقطة بنسبة 0.99 في المائة ليغلق عند 1350 نقطة. وجاء الارتفاع بقيادة المصارف بامتياز والأكثر مساهمة في الربحية سهم "الراجحي". وعلى خلاف الجلسة السابقة أظهرت السيولة تراجعها بنحو 384 مليون ريال وعدد الأسهم المرتفعه يقل عن عدد الأسهم التي لم تتحرك مع اتجاه المؤشر. وشهدت السوق ضغوطا بيعية أثناء الجلسة حيث تراجعت بنسبة 0.55 في المائة قبل أن تنشط سيولة شرائية وتعيد المؤشر نحو الأعلى. قد تأتي تلك التحركات الإيجابية نتيجة لقرب زيادة حصة السوق من مؤشر فوتسي-راسل المقرر في نهاية الشهر الجاري. وتتداول السوق في منطقة مكررات ربحية مرتفعة ومنطقة المبالغة في الشراء بحسب مؤشرات فنية ما يجعل السوق أكثر حساسية تجاه أي معطيات سلبية، والمستويات الحالية حتى 9200 نقطة تعد منطقة مقاومة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8985 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9065 نقطة رابحا 0.89 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8936 نقطة فاقدا 0.55 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9063 نقطة رابحا 78 نقطة بنسبة 0.87 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 384 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 29 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 37 مليون سهم متداول لتصل إلى 141 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 4 في المائة لتصل إلى 123 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 909 ملايين ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 245 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الجوف الزراعية" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال، يليه "الراجحي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 74 ريالا، وحل ثالثا "أكسا التعاونية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 24 ريالا. في المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 5.87 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.14 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 32.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 714 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 356 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 170 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية