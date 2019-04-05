حزمة إصلاحات صينية جديدة بـ45 مليار دولار لتحفيز جيوش المستهلكين

كشفت الصين عن اقتطاعات في الضرائب والرسوم بمليارات الدولارات في إطار جهودها لدعم الاقتصاد المتباطئ تضاف إلى تعهدات بقيمة 300 مليار دولار، أعلنت عنها الشهر الماضي.

ومع تراجع النمو إلى ما يقرب من أدنى مستوى في ثلاثة عقود والنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، الذي يرخي بثقله على الاقتصاد وآفاق عالمية ضعيفة، يسعى القادة إلى تنشيط العجلة الاقتصادية عن طريق تحفيز جيوش المستهلكين لبدء الإنفاق.

وبحسب "الفرنسية"، قالت الحكومة الصينية اليوم إنها ستقوم بخفض تكلفة الكهرباء والإنترنت ورسوم المرفأ والسكك الحديدية ومجموعة من الرسوم على الأفراد والشركات لخفض أعبائها السنوية بنحو 300 مليار ين (45 مليار دولار).

وبالنسبة للشركات ستقوم الحكومة بخفض رسوم الكهرباء بنسبة 10 في المائة وخفض رسوم الموجة العريضة للإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15 في المائة.

وستخفض أيضا رسوم تسجيل العلامات التجارية، بحسب مجلس الوزراء، وبالنسبة للأشخاص ستلغي الصين مجموعة من الإجراءات البيروقراطية مثل الرسوم على الواردات البريدية وتسجيل العقارات وإصدار جوازات السفر وأسعار إنترنت الجوال.

وأوضح لي كه تشيانج رئيس الحكومة إن "اقتطاعات الضرائب والرسوم هي إجراءاتنا الرئيسية للتصدي للضغوط على الاقتصاد هذا العام".

ويأتي الإعلان بعد وعود الشهر الماضي بخفض الضرائب على الشركات وإسهامات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي بما يصل إلى تريليوني يوان (298 مليار دولار)، مع بدء تطبيق أول شريحة في الأول من نيسان (أبريل).

ووضع المجتمعون أطر مسودة تعديلات جديدة لتعزيز قانون الاستثمارات الأجنبية، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، مع بند ينص على "عدم التمييز" في التراخيص الإدارية، إضافة إلى إجراءات لتعزيز حماية العلامات التجارية.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، وفق مسؤولين، في مؤشر على احتمال قرب التوصل من اتفاق لإنهاء معركة الرسوم الجمركية بين الدولتين.

والتقى ترمب ليو، وهو أيضا كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، بعد ظهر أمس في البيت الأبيض، وفق جدول مواعيد رسمي من مكتب الرئيس.

ويسعى المفاوضون الأمريكيون والصينيون للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تستجيب لشكاوى ترمب بشأن سنوات من المعاملة غير العادلة للشركات الأمريكية من جانب الصين، ما سيمسح بإلغاء الرسوم التي تهدد شركات في البلدين.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الصين دأبت على استخدام ممارسات تجارية غير عادلة لسنوات عن طريق دعم شركاتها بقوة وسرقة تكنولوجيا شركات أمريكية.

وفي 29 آذار (مارس)، ذكر ترمب أن مفاوضات إنهاء معركة الرسوم الموجعة مع بكين تجري بشكل "جيد جدا" لكنه أكد بأنه لن يقبل إلا "باتفاق رائع".

وأشار ترمب إلى أن المفاوضين الأمريكيين والصينيين يقتربون من التوصل لاتفاق لكن المسؤولين الأمريكيين قللوا من التوقعات باتفاق وشيك.

من جهة أخرى، قال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم.آي.تي" إنه أوقف التعاون مع شركتي هواوي تكنولوجيز و"زد.تي.إي" فيما يتصل بتحقيقات اتحادية أمريكية في مزاعم عن انتهاك الشركتين الصينيتين لعقوبات.

وقالت ماريا زوبر نائبة رئيس المعهد المختصة بشؤون الأبحاث في رسالة نشرت على موقع المعهد "لا يقبل المعهد ارتباطات جديدة أو تجديد ارتباطات قائمة مع شركتي هواوي وزد.تي.إي وأي كيانات تابعة لهما بسبب التحقيقات الاتحادية في انتهاك عقوبات".

وكانت جامعة أكسفورد البريطانية قد توقفت هذا العام عن قبول تمويل من شركة هواوي، واعتقلت منج وان تشو المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها رين تشينج في كندا خلال كانون الأول (ديسمبر) بطلب من الولايات المتحدة بتهمة التحايل المصرفي والإلكتروني في انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران.