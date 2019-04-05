حسابات إيرانية تزعم أنها سعودية لتضليل الرأي العام وزعزعة الاستقرار

يواصل النظام الإيراني تآمره ضد بلاد الحرمين دون خجل أو مواربة، متحديا العالمين العربي والإسلامي بالإساءة إلى السعودية، وآخر هذه الجرائم كشفها معهد "أكسفورد للإنترنت" حول استخدام مواقع عربية تابعة لإيران أسلوب سرد سياسي لتوجيه الانتقاد إلى المملكة.

وتستهدف إيران عبر كتائبها الإلكترونية على "تويتر" ضرب استقرار المجتمع السعودي. وأثبتت الدارسة أن الوسوم المعادية للسعودية في وسائل التواصل الاجتماعي التي تصور للمتابعين أنها من داخل المملكة، هي في الأساس على علاقة بالحكومة الإيرانية وليس لها أي ارتباط بالسعوديين، والأمثلة على ذلك كثيرة، فهناك مواقف بالفعل شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة عبارة عن تصاعد في مؤشرات بعض الوسوم السيئة التي تستهدف المملكة والسعوديين.

ويعني التقرير أن كل الحملات التي تستهدف المملكة تشن عليها من حكومات أجنبية، تستغل وسائل التواصل الاجتماعي للترويج بأنها حسابات سعودية، وهذه الحرب ما هي إلا استراتيجية جديدة تبنتها إيران لمواصلة تدخلاتها في الشؤون الداخلية لجيرانها وعلى وجه الخصوص المملكة.

جاء تحليل اللغات التي سجلت بها هذه الحسابات، ليكشف تفاصيل حملة التأثير الإيرانية المضللة على الإنترنت.

فعندما قام الباحثون في معهد "أكسفورد للإنترنت" بتحليل اللغات التي غردت بها تلك الحسابات، اكتشفوا أمرا ربما يلقي الضوء على كيفية سعي إيران لممارسة التأثير عبر الإنترنت: "كتبت معظم التغريدات التي نشرتها الحسابات المرتبطة بإيران باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، مع 8 في المائة منها مكتوبة باللغة الفارسية، لغة إيران الرسمية".

وتستهدف إيران إيهام المجتمع السعودي أن تلك الحسابات الوهمية تمثل رأي السعوديين، لكن في شهر أكتوبر أتاح "تويتر" للعامة تغريدات صادرة من 770 حسابا من الممكن أن تكون صدرت من إيران، كما أنه على الرغم من أن موقع تويتر أوقف آلاف الحسابات المرتبطة بإيران في شهر أغسطس من عام 2018 بسبب مشاركتها في عمليات تلاعب منسقة، إلا أن الحكومة الإيرانية لا تتوقف عن مواصلة الاستهداف الرقمي للمجتمع السعودي.

في دراسة مكثفة عن التغريدات باللغة العربية نشرها معهد أكسفورد للإنترنت أمس الأول، وجد الباحثون أن تلك الحسابات كانت تشارك أخبار المواقع التي تؤيد الرواية السياسية الإيرانية التي تنتقد المملكة وتدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت منى السواح، الباحثة في جامعة أكسفورد التي شاركت في الدراسة، "إن الحسابات تبدو مرتبطة بالحكومة الإيرانية لأنها تنقل الرواية الرسمية الإيرانية".

وأضافت السواح أنها "تعتقد أن بحثها هو الأول من نوعه الذي يثبت وجود تدخل إيراني في العالم العربي عبر "تويتر".

وأفادت دراسة أكسفورد أنه من بين الحسابات المرتبطة بإيران الأكثر شعبية الذي كان له ما يقرب 42 ألف متابع، يدعي أنه مقيم في المملكة وكان يستخدم هاشتاجات ضد السعودية.

وتقول السواح "إنه بدلا من محاولة الانخراط في محادثات شخصية، فإن تلك الحسابات باللغة العربية المدرجة في دراسة أكسفورد كانت "تستخدم طريقة رسمية جدا للتحدث، وتتجنب اللهجة العامية لتمكين المتحدثين من مختلف اللهجات العربية من فهم نصوص التغريدات".

وذكرت الدراسة أن تسعة حسابات كانت تدعي "أنها خدمات إخبارية من مختلف الدول العربية".

وخلصت الدراسة إلى أن "التغريدات العربية لم تكن تهدف إلى التواصل اجتماعيا مع مستخدمين عرب آخرين، بل تهدف إلى الترويج لمواقع إخبارية معينة"، مشيرة إلى أن غالبية الروابط كانت تروج للروايات المؤيدة لإيران.